基隆外木山濱海步道「04公廁」翻新 友善無障礙、通風明亮

基隆外木山濱海步道每到假日有很多觀光客、騎自行車民眾，「04公廁」使用率高，但民眾反映有味道、不通風及昏暗，環保局向環境部爭取195萬元補助全區翻新，打造無障礙空間，也導入友善設施與通風採光設計。民眾說，沒有味道、明亮友善。

環保局長馬仲豪說，此次翻新不只硬體更新，也考量不同族群需求，包含身障者、高齡者、照顧者、多元性別族群及自行車族等。新增無障礙空間、改善動線、提升照明通風、更新衛生設備，讓民眾無論是遊憩、騎乘自行車或家庭旅遊，都能享有舒適便利的如廁環境。

環保局向環境部爭取195萬元補助，近日完成外木山04公廁全區翻新工程。全新的公廁以「無味、無障礙、無壓力」規畫，改善過去「濕、臭、髒」狀況，導入友善設施與通風採光設計。

男廁每座小便斗上都設立隔板，廁間內設置緊急求救鈴，蹲式馬桶、洗手台旁有考量到長者使用便利性而增加扶手，廁所動線空間大且無障礙，設置友善通道及空間。