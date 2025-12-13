台東技術勞工回訓無門！議員：別讓勞工傷腦筋

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣目前有超過5千名從事技術職業的勞工，但勞工回訓必須遠赴高雄或北部縣市上課，不僅舟車勞頓，也增加時間與金錢負擔。記者尤聰光／攝影
台東縣目前有超過5千名從事技術職業的勞工，但勞工回訓必須遠赴高雄或北部縣市上課，不僅舟車勞頓，也增加時間與金錢負擔。記者尤聰光／攝影

台東縣目前有超過5千名從事技術職業的勞工，依據「職業安全衛生教育訓練規則」規定，需每2年接受6至12小時不等的在職安全回訓。然而，縣內至今未設置完整的技術勞工回訓場域，導致勞工必須遠赴高雄或北部縣市上課，不僅舟車勞頓，也增加時間與金錢負擔，引發地方勞工與民意代表不滿，促請縣府解決問題。

縣議員張國洲預算審查時指出，技術職業勞工是地方公共工程、建設與產業發展的重要基石，但每到回訓期限，卻得請假、買車票、負擔住宿與訓練費用，對基層勞工而言相當吃力。他認為，縣府不應以「缺乏場地與師資」為由長期擱置問題，尤其這項困境已存在多年，應積極設法解決，讓制度真正貼近勞工需求。

社會處勞工科說明，目前縣內僅設有餐飲業與居家照顧服務員等回訓場域，至於挖土機、起重機、堆高機等大型機具操作，因涉及專業設備與合格師資，目前尚無法提供回訓服務。未來將研議結合台東大學或台東專科學校，逐步規化技術勞工回訓課程，期望達到省時、省錢的目標。

一名從事起重機操作十多年的勞工坦言，每次回訓都得「排假跑外縣市」，若遇到工程趕工，更是兩難，不去怕違規，去了又影響工作收入。也有勞工表示，台東交通本就不便，回訓制度若能在地化，將大幅降低壓力，對偏鄉勞工尤其重要。

張國洲進一步建議，縣內有不少閒置校舍與公有空間，可評估活化作為回訓場地，不僅解決勞工長年困擾，也有助提升職安教育成效。他強調，保障勞工受訓權益，就是保障施工安全與公共利益，縣府應正視並加速推動。

縣議員張國洲建議縣內有不少閒置校舍與公有空間，縣府可評估活化作為回訓場地，不僅解決勞工長年困擾，也有助提升職安教育成效。圖／台東縣議會提供
縣議員張國洲建議縣內有不少閒置校舍與公有空間，縣府可評估活化作為回訓場地，不僅解決勞工長年困擾,也有助提升職安教育成效。圖／台東縣議會提供

台東 職業安全 公共工程

