中斷3年！花蓮高寮大橋合龍 拚農曆年通車

台東3年前發生0918地震，震垮花蓮南區多條重要橋梁，斥資近10億元興建的高寮大橋已合龍，主體結構完成，進入最後收尾與橋面施作階段，力拚明年農曆春節前通車；玉長及崙天兩座大橋則在明年下半年完成。

高寮、玉長、崙天三座大橋嚴重震損，縣府向中央爭取約18億元全數重建，2023年底起陸續動工。高寮大橋為鋼箱型簡支梁橋，橋長770公尺，引道417公尺，重建經費達9.94億元。

高寮大橋是玉里鎮河東193線到台9線的生活圈要道，震毀後嚴重影響交通，出入十分不便。歷經近2年施工，縣長徐榛蔚前天由縣府建設處長鄧子榆、玉里鎮長龔文俊陪同，主持高寮大橋最後一支梁上梁的合龍儀式，象徵主體結構完成。

崙天大橋重建經費2.7億元，橋長430公尺、引道144公尺，玉長大橋經費5.2億元，橋長810公尺、引道368公尺，均為預力型I型簡支梁橋，與高寮大橋都採比舊橋寬的9公尺雙向雙車道。

另外，南區富里鄉橫跨鱉溪的蚊仔洞橋橋齡超過40年，橋寬只有5公尺，前年9月海葵颱風造成受損，重建後已在10日完工通車。

縣府農業處指出，持續改善永豐村通往蚊仔洞橋的500多公尺農路，將鋪瀝青混凝土，施作欄石柵擋土牆及塊狀護欄。