基隆油汙染…台水成立馬上辦服務中心 受理清洗水塔補償及諮詢

基隆河上月油汙染造成基隆、汐止區逾18萬戶自來水有油味，不少民眾反映不知如何申請補償，台水公司表示，開辦「馬上辦服務中心」，受理民眾無水、水有油味、水費減免諮詢及清洗水塔補償申請。即日起至明年2月10日，除平日外，周末假日也提供服務。

基隆河八堵抽水站上月遭油汙汙染，台水公司經第三方確認供水水質安全無虞，已在11日恢復抽水，民眾表示，目前自來水都已供水正常，沒有異味。

市府表示，基隆市政府補助民眾購買包裝水費用、就醫及家用淨水設備更換濾心（每戶限1000元），民眾可提發票收據及證明文件到各里辦公處申請。

不少民眾反映，清洗水塔費用不知如何辦理，需要哪些單據。台水公司表示，已成立「馬上辦服務中心」，提供用戶申請案件受理、電話與現場諮詢等一站式服務。受理項目：無水、水有油味、水費減免諮詢、需清洗水塔、清洗水塔補償申請。

「馬上辦服務中心」分別在基隆服務所（基隆市中正區中正路106號，電話（02）24252103#101、107）、汐止營運所（新北市汐止區長興街一段100號，電話（02）86478218#201．203）臨櫃申請；水公司第一區管理處則提供相關諮詢，電話（02）24582233#410、411，或打1910專線，由專人回覆並提供協助。

台水一區處表示，受理時間為周一至周五上午8點至晚上8點，周六及國定假日（包括12月25日及元旦）上午9點到晚上6點，水公司建議民眾可多利用平常日下班後時間前往申請。