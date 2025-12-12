影／耶誕奇蹟在台東！3公尺高巨熊、藍鯨、飛馬燈飾 今晚議會前點亮

耶誕節腳步將近，晚風裡的台東，多了一層溫柔的亮度。台東縣議會打造的「耶誕奇蹟」今晚點燈，橘紅、金白、深藍交織成夢幻光海，吸引近千名民眾和遊客湧入議會前廣場。燈光亮起瞬間，現場一陣驚呼，彷彿整座城市都被點亮。

最受矚目的是議會以「愛馬仕橘」打造的主題耶誕樹。橘色光束層層堆疊，像是把南國的陽光濃縮成冬夜裡的一抹暖意。議長吳秀華笑說，耶誕節最重要的不是裝置本身，而是「幸福感是不是被點亮了」，無論話題怎麼變，議會每一年就是想帶給大家溫暖、歡樂與平安。

點燈儀式晚間6時30分展開，不少人秒拍、秒上傳，不到一小時，人潮如潮水般湧入。有旅客剛下火車，拖著行李就直奔議會，只為求一張「台東限定的耶誕照」。也有家庭扶老攜幼，一同在燈海下散步、拍照，笑聲在廣場上此起彼落。

除了橘色耶誕樹，3公尺高的大熊熊、深海藍鯨、閃閃發亮的天馬星空燈飾都是人氣焦點。孩子們在巨型裝置前奔跑，遊客圍繞著燈海拍照，彷彿走進一座無需門票的童話樂園。而議會旁特別設計的「燈光互動公園」更是亮點，光影隨腳步晃動，讓大人小孩都露出驚喜表情。