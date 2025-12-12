「獨居長者照顧方案」明年上路 台東立委爭取推動獨居長照再升級

為提升台東獨居長者的照顧與安全，立委陳瑩、莊瑞雄積極向中央爭取，促成衛福部擴大辦理「獨居長者照顧方案」，並將於明年正式上路。陳瑩表示，台東的地理環境幅員遼闊、交通分散，獨居老人的照顧更具挑戰，而照顧獨居長者是台東老人照顧政策中極為重要的環節。

依據衛福部社家署統計，全國「造冊」獨居老人共70,335人，台東縣約2,257人，若以推估模式計算，全國獨居長者約有70萬人，台東高達10,658人；全國目前照冊的獨居老人比例約1.5%，台東卻高達 5.2%，為全國最高縣市。

此外，在已有安全防護裝置的覆蓋率上，全國平均為24%，台東僅16%，台東獨居老人比例全國最高，但設有緊急救援安全裝置的比例卻低於全國。陳瑩2024年在立法院質詢中，明確要求衛福部應擴大獨居老人的服務範圍，提供更多元的獨居老人照顧服務，並獲得衛福部支持。

台東縣政府自2023年起，已針對中低收入、身心障礙等特定族群提供「智能安全裝置」服務，因資格限制，仍有許多獨居長者無法受惠。

日前陳瑩、莊瑞雄共同向衛福部長石崇良爭取後，中央已正式推出「不排富」的獨居長者照顧方案，受益對象除了獨居老人，也包括「老老照顧（同住兩位長者）」及「同住者無照顧能力（如同住者是未成年兒童）」的家庭。

服務內容將全面升級，包括關懷訪視、電話問安、餐飲服務、就醫協助、生活協助，以及最重要的「智能緊急安全裝置」（固定式、穿戴式皆可依習慣選擇）。

莊瑞雄指出，台東地形狹長、聚落分散，加上青壯年人口外流嚴重，長輩獨居或「老老照顧」的比例高，一旦發生意外，救援時間往往是與死神拔河的關鍵。

他強調，過去因為申請門檻限制，許多處於邊緣戶的長輩無法受到保障，這次和陳瑩共同爭取落實「不排富」原則，就是為了真正補起社會安全網的漏洞，透過科技輔助導入智能裝置，不僅能克服地理距離的限制，也確保留守家鄉的長輩在緊急時刻能獲得最即時的救助，落實真正的醫療平權。

陳瑩指出，衛福部新方案具備「服務對象擴大、服務內容升級」兩大突破，補足台東在獨居老人安全照顧上的缺口，全國各縣市也將同時適用，衛福部兩年共編列62億元經費補助辦理。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線