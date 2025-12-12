工程會現勘蘇澳溪分洪道計畫 拚2029年完工

宜蘭蘇澳連同上月在內，15年兩度大淹水，地方引頸期盼分洪道工程。行政院公共工程會主委陳金德今天率領團隊現勘，與縣府共同檢視工程內容，待縣府完成委員建議修正並通過後就可招標，目標2029年底完工，大幅提升蘇澳防洪韌性與排水效能。

行政院上月核定「蘇澳溪分洪計畫」第一次修正，總經費75億6800萬元，全由中央預算支應。工程會今天到現地召開基本設計現勘及審議會議，主委陳金德率審查團隊與水利署第一河川分署、縣府等共同檢視工程內容。

工程會表示，蘇澳溪分洪工程採取80%分洪比、分洪量約每秒690立方公尺的設計標準，可在重現期200年之豪雨條件下維持主流堤防不溢淹，同時降低主流水位，改善下游雨水下水道外水位偏高問題，減輕蘇澳市區長久以來內水淹水的風險，工程還可排除上游泥砂、減緩中下游河道淤積。

今天主要審查約68.7億元的分洪道統包工程，屬於核心工程項目，審查委員逐一檢視攔河堰與分洪堰配置、分洪隧道水力設計等，請縣府與水利署要注意地質條件，用地取得、施工期間周邊交通秩序等環節，妥善規畫。

工程會副主委李怡德也提醒務必做好跨機關協調、民眾溝通及土方調度等，確保工程順利進行。

除了蘇澳分洪道，陳金德上午也到新城溪沿岸了解蘇澳地區災後水利設施的復建規畫，請縣府提出改善計畫，提報到內政部及經濟部，納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。