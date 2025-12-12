無校園大學受邀訪台 走訪花東原民部落3天

快訊

中央社／ 台北12日電
國際知名的無校園大學Minerva University（密涅瓦大學）師生應邀訪台，展開為期3天的「花東原民部落訪學」。東元基金會12日表示，透過跨文化訪學計畫，期待能讓世界走進部落，也讓部落走向世界。圖／中央社（東元基金會提供）
東元基金會邀請國際知名的無校園大學Minerva University（密涅瓦大學）師生來台，前往花東原住民族部落訪學3天，體驗台灣原民文化的生活風貌與藝術美學底蘊。

東元科技文教基金會今天發布新聞稿表示，以「世界即校園」的創新教學理念聞名的密涅瓦大學，今天共有來自美國、白俄羅斯、烏克蘭、南非、荷蘭、墨西哥等7國學生展開為期3天的「花東原民部落訪學」。

密涅瓦大學師生走訪北埔、港口、都蘭、土坂部落，學習原民古謠、舞蹈、木雕，體驗傳統食物，並參訪由今年東元獎人文藝術獎得主江賢二所主持的江賢二藝術園區。

東元基金會也挑選「台灣原住民族群永續教育計畫－驚嘆號」位於花蓮、台東、屏東的優秀傳習隊伍，與國際學生進行文化對話，

東元基金會執行長蘇玉枝表示，透過跨文化訪學計畫，期待能讓世界走進部落，也讓部落走向世界。

在基金會的嚴謹安排下，密涅瓦大學學生們行前必須先到基金會上課，了解台灣原民文化的基礎脈絡，之後再實地走訪，更能深入了解台灣原民文化如何在沒有文字的情況下，仍能世世代代在土地上傳承與延續。

