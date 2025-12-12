花蓮玉里高寮大橋合龍 拚2026春節前提前通車

台東2022年9月發生強震，造成花蓮南區多座重要橋梁被震垮，重建經費合計約新台幣18億元。其中高寮大橋昨天合龍，主體結構完成，力拚明年農曆年前提前通車；至於玉長及崙天大橋預計明年下半年完工。

高寮、玉長、崙天等大橋跨越秀姑巒溪及其支流鱉溪，是玉里鎮及富里鄉的重要交通要道；遭地震震垮後嚴重影響交通，雖有溪底便道，但常因豪雨沖斷，2023年重建工程陸續動工。

其中，高寮大橋歷經2年施工，昨天進行合龍儀式，象徵主體結構完成，工程進入最後收尾。花蓮縣府建設處今天表示，後續將施作橋面，原工期到明年4月底，施工廠商目標提前在明年農曆春節年前完工通車。

高寮大橋新橋長770公尺、引道417公尺，橋梁結構型式為鋼箱型簡支梁橋，重建橋梁寬度為9公尺的雙向雙車道配置，包含排水、照明及護欄等相關附屬設施。

花蓮縣府表示，高寮大橋重建後，將提升花68鄉道沿線的交通量能，改善居民通勤安全，並加強產業運輸效率，有助地方觀光與農產運輸發展。

建設處表示，正在施工的崙天大橋及玉長大橋，都重建為9公尺寬的雙向雙車道配置，預計明年下半年陸續完工。