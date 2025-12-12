花蓮玉里高寮大橋合龍 拚2026春節前提前通車

快訊

中央社／ 花蓮縣12日電

台東2022年9月發生強震，造成花蓮南區多座重要橋梁被震垮，重建經費合計約新台幣18億元。其中高寮大橋昨天合龍，主體結構完成，力拚明年農曆年前提前通車；至於玉長及崙天大橋預計明年下半年完工。

高寮、玉長、崙天等大橋跨越秀姑巒溪及其支流鱉溪，是玉里鎮及富里鄉的重要交通要道；遭地震震垮後嚴重影響交通，雖有溪底便道，但常因豪雨沖斷，2023年重建工程陸續動工。

其中，高寮大橋歷經2年施工，昨天進行合龍儀式，象徵主體結構完成，工程進入最後收尾。花蓮縣府建設處今天表示，後續將施作橋面，原工期到明年4月底，施工廠商目標提前在明年農曆春節年前完工通車。

高寮大橋新橋長770公尺、引道417公尺，橋梁結構型式為鋼箱型簡支梁橋，重建橋梁寬度為9公尺的雙向雙車道配置，包含排水、照明及護欄等相關附屬設施。

花蓮縣府表示，高寮大橋重建後，將提升花68鄉道沿線的交通量能，改善居民通勤安全，並加強產業運輸效率，有助地方觀光與農產運輸發展。

建設處表示，正在施工的崙天大橋及玉長大橋，都重建為9公尺寬的雙向雙車道配置，預計明年下半年陸續完工。

花蓮 橋梁 車道

相關新聞

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等，游姓負責人等5...

將誠汙染基隆河涉嫌重大 謝國樑：如證實元凶開罰最高額2千萬

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，員工涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等情節重大，游...

「把森林搬進校園！」全台首座共融攀岩場在台東誕生 身障生也能冒險

國立台東大學附屬特殊教育學校「融岩基地」攀岩場今正式啟用！這是全台首座專為身心障礙學生打造的校園共融攀岩場，由林業及自然...

918震毀...花蓮南區要道高寮大橋重建合龍 預計明年4月通車

3年前台東發生0918地震，震垮緊鄰的花蓮南區多條重要橋梁，斥資近10億元興建的高寮大橋已合龍，主體結構完成，進入最後收...

台東獨居長者安全升級 「不排富」智能照顧方案明年上路

台東縣獨居老人比例全國最高，但已有緊急救援安全裝置的覆蓋率僅16%，明顯低於全國平均24%。為提升獨居長者的照顧與安全，...

最穩人力在這裡！台東雇主搶用熟齡＋身障員工

面對勞動力短缺與高齡化加速，台東不少企業這2年悄悄發現一件事，在身邊的中高齡與身心障礙者，其實是最穩定、最能信任的工作夥...

