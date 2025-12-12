「把森林搬進校園！」全台首座共融攀岩場在台東誕生 身障生也能冒險

國立台東大學附屬特殊教育學校「融岩基地」攀岩場今正式啟用！這是全台首座專為身心障礙學生打造的校園共融攀岩場，由林業及自然保育署台東分署協助完成，把繪本裡的森林世界，真真實實地搬進校園。

台東分署指出，這次參與「融岩基地」的打造，是國產材在校園應用的一次重要示範。近年來分署持續推動木育教育，從教材、課程、師培到環境空間都努力把木材與生活連結起來，希望孩子在觸摸、嗅聞、探索木頭的過程中建立永續意識。

「融岩基地」的靈感來自分署出版的繪本「樹上的魚：Lokot 鳥巢蕨」。繪本裡的森林意象、生物習性和互相幫助的精神，都被轉化成孩子可以摸得到、爬得上、玩得開的遊戲場。整座攀岩場以木頭為主體，線條柔和、充滿自然曲面，一走進去彷彿鑽進故事裡的小小森林冒險區。

建築師陳宣如介紹表示，融岩基地孩子可以放心攀岩、抱石、匍匐或滑行，不用擔心身體限制，也不用害怕難度太高。從低到高的挑戰動線，讓每位學生都能找到自己的節奏，玩著玩著，就把身體協調、勇氣與合作能力練起來。「融岩基地」的命名，寓意「融合」與「岩石般的堅毅」，象徵孩子在自然素材的陪伴下，慢慢長成自己心中的樣子。