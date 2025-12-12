聽新聞
近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站
基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等，游姓負責人等5人今天收押禁見。依環境部資訊，該公司近10年6次被開罰，9年前也曾有油汙水汙染八堵抽水站，與上月油汙染事件如出一轍。
基隆地檢署表示，本案是因基隆市自來水上月27日發生油染，地檢署立案偵辦並啟動檢警環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近暖暖區的將誠公司，疑涉違法眝存、處理廢棄物，10日搜索游姓負責人及員工住家共5處地點，拘提7人、約談1人到案，昨晚將江姓負責人等5人聲請羈押獲准。
查詢環境部列管汙染資料及裁處資訊，將誠公司近10年有6次開罰紀錄，最後一次被罰是民國110年。開罰原因都是因為排放汙染油汙水，被依水汙染防治法處罰6千元到1.8萬元不等發額，都有繳納。
106年12月23日被裁罰5萬5千元的汙染事件，與基隆上月油汙染類似，都是汙染基隆河八堵抽水站水源，檢方掌握事證認為此事偷排犯罪事實相當類似。
依裁處內容顯示，市府環保局稽查人員在106年12月23日上午8時50分接獲陳情，指基隆河八堵抽水站段有油汙染情事，稽查人員依循油跡往上追查，發現該公司因作業疏失致廢汙油水疏漏，造成汙染，且未依規定於事發後3小時內通報，違反水汙染防治法「事業或汙水下水道系統設置之輸送或貯存設備，有疏漏汙染物或廢水至水體之虞者，應採取維護及防範措施」，違規事實明確。
