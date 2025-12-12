快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「將誠」近10年被開罰6次，9年前也曾汙染八堵抽水站。記者游明煌／攝影
「將誠」近10年被開罰6次，9年前也曾汙染八堵抽水站。記者游明煌／攝影

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等，游姓負責人等5人今天收押禁見。依環境部資訊，該公司近10年6次被開罰，9年前也曾有油汙水汙染八堵抽水站，與上月油汙染事件如出一轍。

基隆地檢署表示，本案是因基隆市自來水上月27日發生油染，地檢署立案偵辦並啟動檢警環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近暖暖區的將誠公司，疑涉違法眝存、處理廢棄物，10日搜索游姓負責人及員工住家共5處地點，拘提7人、約談1人到案，昨晚將江姓負責人等5人聲請羈押獲准。

查詢環境部列管汙染資料及裁處資訊，將誠公司近10年有6次開罰紀錄，最後一次被罰是民國110年。開罰原因都是因為排放汙染油汙水，被依水汙染防治法處罰6千元到1.8萬元不等發額，都有繳納。

106年12月23日被裁罰5萬5千元的汙染事件，與基隆上月油汙染類似，都是汙染基隆河八堵抽水站水源，檢方掌握事證認為此事偷排犯罪事實相當類似。

依裁處內容顯示，市府環保局稽查人員在106年12月23日上午8時50分接獲陳情，指基隆河八堵抽水站段有油汙染情事，稽查人員依循油跡往上追查，發現該公司因作業疏失致廢汙油水疏漏，造成汙染，且未依規定於事發後3小時內通報，違反水汙染防治法「事業或汙水下水道系統設置之輸送或貯存設備，有疏漏汙染物或廢水至水體之虞者，應採取維護及防範措施」，違規事實明確。

「將誠」近10年被開罰6次，9年前也曾汙染八堵抽水站。記者游明煌／攝影
「將誠」近10年被開罰6次，9年前也曾汙染八堵抽水站。記者游明煌／攝影
「將誠」近10年被開罰6次，9年前也曾汙染八堵抽水站。記者游明煌／攝影
「將誠」近10年被開罰6次，9年前也曾汙染八堵抽水站。記者游明煌／攝影

基隆 開罰 環境部

延伸閱讀

將誠疑基隆油汙染元凶情節重大 江姓負責人等5人全收押禁見

影／查到了！基隆油汙染疑元凶偷排廢油 將誠負責人等5人聲押

圖表看時事／追基隆河油汙元凶！一圖看2汙染處、調查進度

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

相關新聞

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等，游姓負責人等5...

將誠汙染基隆河涉嫌重大 謝國樑：如證實元凶開罰最高額2千萬

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，員工涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等情節重大，游...

套房每月僅3千...台東青年租屋好康竟還沒人住？社會處：短暫空窗

為鼓勵青年返鄉就業、創業，並帶動鄉鎮經濟發展，台東縣政府自2017年起斥資近3千萬元整修勞工育樂中心，提供25間住宿套房...

918震毀...花蓮南區要道高寮大橋重建合龍 預計明年4月通車

3年前台東發生0918地震，震垮緊鄰的花蓮南區多條重要橋梁，斥資近10億元興建的高寮大橋已合龍，主體結構完成，進入最後收...

台東獨居長者安全升級 「不排富」智能照顧方案明年上路

台東縣獨居老人比例全國最高，但已有緊急救援安全裝置的覆蓋率僅16%，明顯低於全國平均24%。為提升獨居長者的照顧與安全，...

最穩人力在這裡！台東雇主搶用熟齡＋身障員工

面對勞動力短缺與高齡化加速，台東不少企業這2年悄悄發現一件事，在身邊的中高齡與身心障礙者，其實是最穩定、最能信任的工作夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。