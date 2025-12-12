快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

918震毀...花蓮南區要道高寮大橋重建合龍 預計明年4月通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮南區的玉里鎮高寮大橋重建工程昨天合龍，將進入收尾與橋面施作階段。圖／縣府提供
花蓮南區的玉里鎮高寮大橋重建工程昨天合龍，將進入收尾與橋面施作階段。圖／縣府提供

3年前台東發生0918地震，震垮緊鄰的花蓮南區多條重要橋梁，斥資近10億元興建的高寮大橋已合龍，主體結構完成，進入最後收尾與橋面施作階段，預計明年4月通車；玉長及崙天兩座大橋則在明年下半年完成。

0918地震造成跨越秀姑巒溪的高寮、玉長、崙天三座大橋嚴重震損，縣府向中央爭取約18億元全數重建，2023年底起陸續動工。高寮大橋為鋼箱型簡支梁橋，橋長770公尺，引道417公尺，重建經費達9.94億元。

高寮大橋是玉里鎮河東193線到台9線的生活圈要道，震毀後嚴重影響交通，出入十分不便。歷經近2年施工，縣長徐榛蔚昨由縣府建設處長鄧子榆、玉里鎮長龔文俊陪同，主持高寮大橋最後一支梁上梁的合龍儀式，象徵主體結構完成。

建設處表示，重建工程克服地質條件、材料運補與施工環境等挑戰，還獲得第19屆金安獎公共工程組優等的殊榮，代表工程在施工安全管理、職安制度執行及風險控管的表現卓越。最後一支梁上梁後，後續施作橋面，預計明年4月完工通車。

崙天大橋重建經費2.7億元，橋長430公尺、引道144公尺，玉長大橋經費5.2億元，橋長810公尺、引道368公尺，均為預力型I型簡支梁橋，與高寮大橋都採比舊橋寬的9公尺雙向雙車道配置。

另外，南區富里鄉橫跨鱉溪的蚊仔洞橋橋齡超過40年，橋寬只有5公尺，前年9月海葵颱風造成橋墩受損，橋面變形、沉陷，重建後已在10日完工通車，縣府農業處持續改善永豐村通往蚊仔洞橋的500多公尺農路，將鋪設瀝青混凝土，施作欄石柵擋土牆及塊狀護欄。

花蓮南區的玉里鎮高寮大橋重建工程昨天合龍，將進入收尾與橋面施作階段。圖／縣府提供
花蓮南區的玉里鎮高寮大橋重建工程昨天合龍，將進入收尾與橋面施作階段。圖／縣府提供
花蓮南區的玉里鎮高寮大橋重建工程昨天合龍，將進入收尾與橋面施作階段。圖／縣府提供
花蓮南區的玉里鎮高寮大橋重建工程昨天合龍，將進入收尾與橋面施作階段。圖／縣府提供

海葵颱風 地震 公共工程 花蓮

延伸閱讀

高青路接高獅路估明年底通車 幼獅交流道塞車可望緩解

花蓮太平洋觀光節跨年開唱　Ozone盼用音樂為花蓮帶回活力

主政3周年翻轉馬祖進行式 王忠銘：南北竿大橋是「連成一島」契機

燒到剩骨架…高雄萬大橋電動機車陷火海 消防員到場2男偷騎車落跑

相關新聞

將誠汙染基隆河涉嫌重大 謝國樑：如證實元凶開罰最高額2千萬

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，員工涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等情節重大，游...

套房每月僅3千...台東青年租屋好康竟還沒人住？社會處：短暫空窗

為鼓勵青年返鄉就業、創業，並帶動鄉鎮經濟發展，台東縣政府自2017年起斥資近3千萬元整修勞工育樂中心，提供25間住宿套房...

918震毀...花蓮南區要道高寮大橋重建合龍 預計明年4月通車

3年前台東發生0918地震，震垮緊鄰的花蓮南區多條重要橋梁，斥資近10億元興建的高寮大橋已合龍，主體結構完成，進入最後收...

台東獨居長者安全升級 「不排富」智能照顧方案明年上路

台東縣獨居老人比例全國最高，但已有緊急救援安全裝置的覆蓋率僅16%，明顯低於全國平均24%。為提升獨居長者的照顧與安全，...

最穩人力在這裡！台東雇主搶用熟齡＋身障員工

面對勞動力短缺與高齡化加速，台東不少企業這2年悄悄發現一件事，在身邊的中高齡與身心障礙者，其實是最穩定、最能信任的工作夥...

台水未告知恢復取水 基市不滿 謝國樑：感覺不被尊重

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，昨早水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。由於經濟部及環境部前天在直播記者會表示昨恢復取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。