將誠汙染基隆河涉嫌重大 謝國樑：如證實元凶開罰最高額2千萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑說，將誠是市府懷疑上月油汙染元凶重要對象，如證實是元凶，考慮依水汙染防治法處最高2000萬元罰款。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑說，將誠是市府懷疑上月油汙染元凶重要對象，如證實是元凶，考慮依水汙染防治法處最高2000萬元罰款。記者游明煌／攝影

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，員工涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等情節重大，游姓負責人等5人昨晚聲押禁見。基隆市長謝國樑說，將誠是市府懷疑上月油汙染元凶重要對象，如證實是元凶，考慮依水汙染防治法處最高2000萬元罰款。

謝國樑今天受訪說，市府有提供將誠公司相關資料給檢方，將誠是市府懷疑為上月油汙染元凶的重要嫌疑對象之一，依水汙染防治法處罰相當重，最高可處2000萬元，市府為主管機關，如果最後證實將誠是元凶，市府絕不寬貸，一定重罰到底，因為這次幾乎全市受影響，考慮最高額罰款。

謝國樑表示，目前全案仍在偵查中，市府會嚴守檢方再三交代的偵查不公開，這次油汙染是最嚴重的一次，未來會投入更多的資源、心力及機制，杜絕任何可能的汙染，並計畫設置吹哨者檢舉獎金，維護基隆河川及飲用水的安全，如果有查獲汙染行為，即便不是上月油汙染的元凶，市府也都會從重開罰。

謝國樑並說，他2022年12月上任後，第一次聽過將誠這家公司，不認識業者也未去過，沒聽過有汙染基隆河的行為，也沒有議員反映過，上月油汙染事件後才知有這家公司，經他輾轉了解後發現他上任前有一些處罰紀錄，會再清查了解過往汙染紀錄。

謝國樑指出，不論是什麼公司，水汙染防治水的構成要件非常明確，現在稽查機制都在，未來會繼續努力維護好基隆河川的飲用水品質。下周立法院經濟委員會要到基隆考察水情，希望能督促水公司更有效的提升用水品質的設備及機制。

謝國樑表示，因為目前恢復抽取基隆河原水，但如果淨化設備不足或出問題，就有可能再發生類似油汙染水源的問題，市府會做好巡查的工作，但水公司不應該再有淨化系統故障的狀況。

謝國樑 基隆

