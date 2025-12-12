台東獨居長者安全升級 「不排富」智能照顧方案明年上路

台東縣獨居老人比例全國最高，但已有緊急救援安全裝置的覆蓋率僅16%，明顯低於全國平均24%。為提升獨居長者的照顧與安全，立委陳瑩、莊瑞雄積極向中央爭取，促成衛福部擴大辦理「獨居長者照顧方案」，預計明年上路。

根據衛福部統計，全國造冊獨居老人約7萬0335人，台東約2257人，但依推估模式，台東獨居長者高達1萬0658人，顯示實際需求遠高於登錄數量。陳瑩指出，台東地理幅員遼闊、交通分散，獨居長者照顧面臨挑戰，必須加強安全保障。

新方案採「不排富」原則，受益對象除了獨居老人，也包括「老老照顧」及「同住者無照顧能力」的家庭。服務內容全面升級，涵蓋關懷訪視、電話問安、餐飲服務、就醫協助、生活協助，以及「智能緊急安全裝置」，提供固定式或穿戴式選擇，透過科技輔助縮短救援時間。

台東縣政府自2023年起已有針對中低收入及身心障礙者提供智能安全裝置，但受限資格，仍有不少長輩無法受惠。莊瑞雄表示，過去申請門檻高，許多處於邊緣的長輩無法保障安全，新方案將補足漏洞，讓子女在外也能安心。

衛福部表示，2年共編列62億元經費，全國各縣市均適用。陳瑩強調，未來將持續督促中央與地方協作，確保台東長者在熟悉的生活環境中不孤單、不掉隊，實現真正的醫療平權與安心老化。