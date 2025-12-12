最穩人力在這裡！台東雇主搶用熟齡＋身障員工

面對勞動力短缺與高齡化加速，台東不少企業這2年悄悄發現一件事，在身邊的中高齡與身心障礙者，其實是最穩定、最能信任的工作夥伴。縣府日前舉辦「推動中高齡及身心障礙者就業—友善雇主座談會」，28家積極進用的企業獲頒感謝狀，並分享第一線的真實經驗。

「我們不是做公益，他們是真正的戰力。」一名參與座談的餐飲業者直言，中高齡員工雖然不比年輕人跑得快，但更負責、也更願意長期投入；只要把工作流程講清楚，反而比誰都細心。「現在難找的不是技術，而是穩定的人。」他說，公司這2年靠著3位中高齡員工，品價不錯。

不少雇主也提到，過去因為缺乏協助，對聘用身心障礙者較為卻步，但在縣府提供職務再設計、輔具補助及就業諮詢後，反而更願意嘗試。一家零售業者分享「他們的專注度往往超出我們想像，只要把工作環境調整得更友善，就是最可靠的員工」。

另一方面，中高齡及身心障礙者也在座談中說出心聲。「我們不是不能，只是沒有人願意給機會。」58歲重新返職場的張姓婦人說，年紀往往成為面試時的第一道門檻，但實際上，她每天都比年輕同事更早到、也更願意輪大夜班。她說「孩子長大了，我更希望證明自己還能貢獻」。

另有身障朋友也說，最希望的不是特殊待遇，而是被當成正常同事看待。在縣府資源協助下，他接受相關訓練，如今已成為公司裡最穩定員工之一。