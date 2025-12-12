套房每月僅3千...台東青年租屋好康竟還沒人住？社會處：短暫空窗

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
育樂中心套房約10坪，採簡約風格設計，木質地板搭配雙人床，並配有個人沙發、夜燈、電視及木質衣櫃，空間寬敞舒適。圖／翻攝自社會處官網
為鼓勵青年返鄉就業、創業，並帶動鄉鎮經濟發展，台東縣政府自2017年起斥資近3千萬元整修勞工育樂中心，提供25間住宿套房，每月租金僅3千元。這麼優惠的租屋條件，理應搶手，卻至今仍偶有空房，引發關注。議員建議廣為宣傳。

社會處勞工行政科長陳惠萍表示，育樂中心租屋對象以25至40歲的社工青年、返鄉青年，以及市區以外的外鄉青年為主，每人僅能申請一次、租期一年，且限定單身。雖然租金低廉，但目前使用率約八成，仍有2至3間空房。她解釋，空房主要因返鄉青年租約到期後離開，且候補流程較慢，造成短暫空窗期。

議員黃治維則指出，25間套房、租金僅市場行情一半，理應「滿房」搶租，空房反而長期存在，反映縣府宣傳不夠。他建議縣府加大宣傳力道，讓更多青年知道這項福利，避免資源閒置浪費。

據了解，育樂中心套房約10坪，採簡約風格設計，木質地板搭配雙人床，並配有個人沙發、夜燈、電視及木質衣櫃，空間寬敞舒適，租金遠低於當地行情的一半，可說是青年返鄉的理想租屋選擇。

社會處表示，育樂中心除提供住宿，也提供交流空間，方便青年互相認識、分享創業資訊，進一步營造返鄉青年社群。呼籲青年，掌握資訊，善用縣府提供的資源，讓優惠政策真正發揮效益。

不少青年受訪時坦言「不知道有這個好康」。返鄉工作的林姓青年說，他在台東市租房，每月房租7千元，「如果早知道勞工育樂中心可以申請，我一定第一時間去排」。另也有青年表示「身邊很多朋友也不知道」。

台東縣政府自2017年起斥資近3千萬元整修勞工育樂中心，提供25間住宿套房，每月租金僅3千元。優惠租屋條件至今仍有空房，引發關注。記者尤聰光／攝影
