快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

光復鄉重建列不列總預算？議員當災民面差點「全武行」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮議會11日開臨時大會，議員們為了審預算案在議事廳吵架互罵。記者王思慧／攝影
花蓮議會11日開臨時大會，議員們為了審預算案在議事廳吵架互罵。記者王思慧／攝影

花蓮明年總預算因是否列光復鄉重建經費陷爭議，約500名災民昨到議會陳情包括總預算編列災後重建項目，成立重建委員會等，藍營昨要求把預算送大會審議，議長張峻回批不要再護航縣府，在災民面前差點演變「全武行」，最後直接散會。

光復鄉災民搭13輛遊覽車前往議會陳情、旁聽，更手持「有錢大撒幣、沒錢救災民」白布條走到縣府抗議，還有受災戶開小怪手，要將光復佛祖街的泥土送至縣府門口，紛紛要求縣長徐榛蔚出來面對。

縣府指，災害發生時間與明年總預算送出議會審議的日期重疊，未能及時增編列，沒有拒絕編列災區預算，建議議會盡快依法審議討論，也將邀中央各部會及鄉鎮公所共同籌組重建委員會。

議會昨開臨時大會，國民黨議員李正文提出緊急動議，要求把預算送大會審議，民進黨、無黨籍議員不滿，議長張峻還批「花蓮今天會這麼落魄、沉淪，就是因為你們這些議員」。

議會主任潭進成上台說，總預算在程序會提案有通過，請縣府補充修正再審議，因此總預算沒辦法排到大會審議，須經程序委員會通過。國民黨團大喊「沒有不同意編」、「憑什麼10位程序委員決定總預算」。

張峻更直接從主席台衝到議員席，與國民黨議員吳建志槓上，民進黨議員胡仁順、吳東昇趕緊拉開兩人；旁聽席災民看不下去議會大吵，頻頻比倒讚，甚至大喊「下台」。

總預算 議員 張峻 國民黨 花蓮 光復鄉 徐榛蔚 災後 受災戶

延伸閱讀

馬太鞍溪洪災災後70天重建預算仍卡關 災民包遊覽車陳情

花蓮光復災民集結提5訴求 縣府允成立重建委員會

影／花蓮議會藍綠當著500名災民面前大吵 為總預算不歡而散

花蓮明年總預算401億卻未列光復洪災 議長怒：我乾脆不用幹了

相關新聞

提前交鋒？獅球嶺砲台步道啟用爆搶功爭議 謝國樑、童子瑋「開戰」

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天完工啟...

台水未告知恢復取水 基市不滿 謝國樑：感覺不被尊重

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，昨早水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。由於經濟部及環境部前天在直播記者會表示昨恢復取...

基隆河八堵水站白天恢復抽水 觀望2天再恢復全日運作

基隆河八堵抽水站上月油汙染，影響基隆、汐止兩地逾18萬用水戶2周的自來水供應，水質經複驗後符合飲用標準，昨天上午8時恢復...

光復鄉重建列不列總預算？議員當災民面差點「全武行」

花蓮明年總預算因是否列光復鄉重建經費陷爭議，約500名災民昨到議會陳情包括總預算編列災後重建項目，成立重建委員會等，藍營...

當年倒伏救回的台東「金城武樹」 如今「長太好」要看醫生了

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」，12年前由長榮航空認養，2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，經救治後，恢復健康茁壯，...

防杜油汙立委王正旭要求設水中油膜偵測器 台水：多點位檢測水質

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，立委王正旭今天下午前往新山給水廠八堵抽水站實地勘查，了解恢復抽水後的原水監測情況與現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。