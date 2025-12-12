光復鄉重建列不列總預算？議員當災民面差點「全武行」

花蓮明年總預算因是否列光復鄉重建經費陷爭議，約500名災民昨到議會陳情包括總預算編列災後重建項目，成立重建委員會等，藍營昨要求把預算送大會審議，議長張峻回批不要再護航縣府，在災民面前差點演變「全武行」，最後直接散會。

光復鄉災民搭13輛遊覽車前往議會陳情、旁聽，更手持「有錢大撒幣、沒錢救災民」白布條走到縣府抗議，還有受災戶開小怪手，要將光復佛祖街的泥土送至縣府門口，紛紛要求縣長徐榛蔚出來面對。

縣府指，災害發生時間與明年總預算送出議會審議的日期重疊，未能及時增編列，沒有拒絕編列災區預算，建議議會盡快依法審議討論，也將邀中央各部會及鄉鎮公所共同籌組重建委員會。

議會昨開臨時大會，國民黨縣議員李正文提出緊急動議，要求把預算送大會審議，民進黨、無黨籍議員不滿，議長張峻還批「花蓮今天會這麼落魄、沉淪，就是因為你們這些議員」。

議會主任潭進成上台說，總預算在程序會提案有通過，請縣府補充修正再審議，因此總預算沒辦法排到大會審議，須經程序委員會通過。國民黨團大喊「沒有不同意編」、「憑什麼10位程序委員決定總預算」。

張峻更直接從主席台衝到議員席，與國民黨議員吳建志槓上，民進黨議員胡仁順、吳東昇趕緊拉開兩人；旁聽席災民看不下去議會大吵，頻頻比倒讚，甚至大喊「下台」。