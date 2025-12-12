快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

台水未告知恢復取水 基市不滿 謝國樑：感覺不被尊重

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
針對台水未告知恢復基隆河八堵抽水站抽水。市長謝國樑說，有不被尊重的感受，但也證明水質的問題水公司要負全部的責任。記者游明煌／攝影
基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，昨早水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。由於經濟部及環境部前天在直播記者會表示昨恢復取水，卻未事先告知基隆市政府，昨市長謝國樑表示，水公司恢復取水卻沒通知市府，他感覺不被尊重。

謝國樑說，前天上午9時30分主持在基隆召開的油汙染事件後續協調會時，同仁得知經濟部、環境部直播記者會提及昨天恢復取水，他認為如果自來水公司恢復取水不需要市政府同意，市府也接受，但水質和實際供水的穩定，就須由自來水公司要負全部責任。

謝國樑表示，水公司跟河川署恢復取水沒通知基隆市政府是事實，這事實也可確定的是包括水質、取水和供水就是自來水公司的責任，但市政府基於地方政府立場，會跟水公司、中央、地方大家一起共同合作。

由於台水公司未事先知會基隆市府，媒體詢問謝國樑是否有不被尊重的感受？謝回應，有不被尊重的感覺，但和市民的用水沒有直接關係，對於水公司的做法予以尊重。

此外，下周立法院經濟委員會將到基隆考察水情，謝國樑說，如果持續直接抽取基隆河的水送到家戶，若淨化有問題就代表是不穩定的狀態，盼委員會督促水公司有更優化安全的機制，不會再像此次一樣，要讓基隆有穩定的供水。

