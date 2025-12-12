基隆河八堵水站白天恢復抽水 觀望2天再恢復全日運作

基隆河八堵抽水站上月油汙染，影響基隆、汐止兩地逾18萬用水戶2周的自來水供應，水質經複驗後符合飲用標準，昨天上午8時恢復基隆河八堵抽水站抽水。台水表示，目前白天抽水，晚上暫停，觀察2天沒問題再恢復全日抽水。

台水公司昨在八堵抽水站做復抽簡報，12月6日到9日水公司在疑似汙染源福安宮（碇內大排）匯流口上下游四點位加強檢測，多日觀察未檢出油味和汙染，決定復抽基隆河水供應民生用水。

此次受影響用戶，台水宣布水費減免半個月，明年2、3月帳單主動扣抵，也提供用戶清洗水塔補助。至於汙染元凶，環境部判斷是單次偷排行為，已鎖定可疑對象，目前檢調正追查。據了解，對象鎖定廢油汙水收運清理業者，客戶來源可能是基隆港的船舶。

市府工務處長簡翊哲說，市府12月3日在碇內大排成立前進指揮所，3天清除33車次淤泥、18車次浮油，完成後水質檢測合格，因此恢復抽水。昨天起增加下午班次巡查，八堵橋、暖江橋上下游及碇內大排水面是否異常列為重點。

立委王正旭赴新山給水廠八堵抽水站勘查，要求台水採更嚴謹、即時管控，並增設「水中油膜偵測器」。台水公司表示，會以最高標準，每日多點位、多時段檢測水質；八堵抽水站現有水面油膜監測儀24小時監測，異常會發出警示通知人員應變，昨會勘研議增設新型「水中油監測儀」可行性，加強油汙把關。

市長謝國樑勘查碇內大排表示，民眾反映基隆河不時仍發現廢水、泡沫及油汙，未來加強稽查和檢測規模，擬設獎金鼓勵吹哨者檢舉。

安樂區林姓市民說，過去打開水龍頭有油味，近日已無異味及油膩感，但仍擔心水有汙染，希望快查出汙染元凶，也擔心仍有不肖業者暗夜偷排放汙水。