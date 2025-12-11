快訊

9月才被咬到全身血…男街上遛緬甸蟒「突遭繞頸」 倒地 一旁民眾忙抓蛇

黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

聽新聞
0:00 / 0:00

提前交鋒？獅球嶺砲台步道啟用爆搶功爭議 謝國樑、童子瑋「開戰」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天完工啟用，市長謝國樑出席典禮。記者游明煌／翻攝
市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天完工啟用，市長謝國樑出席典禮。記者游明煌／翻攝

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天完工啟用，市長謝國樑出席典禮，卻爆搶功爭議，謝國樑和有意參選市長的議長童子瑋「開戰」，提前交鋒。

議長童子瑋7日先在臉書貼文，指這一年多他持續爭取獅球嶺砲台和周邊步道改善，終於有了階段性的成果。獅球嶺砲台擁有壯麗的景觀、承載著重要的歷史，晚上更有很少人知道的百萬夜景，長期以來卻因草木過高、照明不足或動線不夠明確等環境因素，導致優勢難以展現。

童說，為了改善這些問題，他積極和市府單位提出討論，希望把砲台周邊的步行環境重新整理，同時也將在地居民的想法納入規畫。從砲台整修、照明到動線規畫都逐項確認，重新理解獨一無二的基隆之美。

對此基隆市政府副發言人鍾明昨回應，獅球嶺步道串連隧道啟用，感謝童子瑋階段性的錦上添花，他搶先三天替基隆市府報喜，但從零到有的完整工程，要很感謝國民黨議員秦鉦和民進黨吳驊珈。

她說，秦鉦多年來持續爭取，但前市府始終沒有實際行動。工程款並非從天而降，謝國樑市府團隊向中央爭取了1512萬補助、自籌1288萬，處理繁瑣的工程細節以及長時間的協調，像是步道優化， 排水以及軍方圍牆協調退縮等。

鍾明表示，市府團隊從藍圖、播種、灌溉，最後再由童議長搶先3天宣傳市府過去一年的努力，這份「收成」的喜悅，相信所有基層同仁感受更深。

對被批搶功，童子瑋今回擊，獅球嶺砲台周邊步道今天正式啟用，然而基隆市府卻在前一天造謠攻擊，指責他「搶先三天收成」。童以2020年的臉書發文作為證據，表示從上任開始就積極向前任市府爭取，更在謝國樑任內多次與文化局長討論、得到副市長承諾。他強調，市府不用派打手，請直接讓謝國樑出面跟他討論。

童子瑋表示，從擔任議長以來，幾乎都盡量避免回應政治上的攻擊跟爭執，就是為了專心服務市民，但面對謝國樑動員市府資源造謠攻擊，他強調，「我的態度也很清楚，從今天開始，我就不會忍讓，因為我從不畏戰。」

童子瑋說，「從今天開始，我就不會忍讓，因為我從不畏戰。」記者游明煌／翻攝
童子瑋說，「從今天開始，我就不會忍讓，因為我從不畏戰。」記者游明煌／翻攝

謝國樑 基隆 童子瑋 國民黨

延伸閱讀

嚴查偷排廢汙水！謝國樑將祭獎金 鼓勵「吹哨者」檢舉

影／「水質台水要負全責」 恢復抽水不理基市府...謝國樑曝感受

台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

影／油汙染中央記者會未邀基隆 謝國樑指可惜：不知他們要宣布什麼

相關新聞

提前交鋒？獅球嶺砲台步道啟用爆搶功爭議 謝國樑、童子瑋「開戰」

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天完工啟...

當年倒伏救回的台東「金城武樹」 如今「長太好」要看醫生了

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」，12年前由長榮航空認養，2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，經救治後，恢復健康茁壯，...

防杜油汙立委王正旭要求設水中油膜偵測器 台水：多點位檢測水質

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，立委王正旭今天下午前往新山給水廠八堵抽水站實地勘查，了解恢復抽水後的原水監測情況與現場...

高鐵延伸、鐵路高架 宜蘭兩重大交通建設獲國發會審查通過

宜蘭兩項重大交通建設，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，獲得國發會審查通過。縣府今天表示，期待行政院年底前核定，縣...

嚴查偷排廢汙水！謝國樑將祭獎金 鼓勵「吹哨者」檢舉

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，市長謝國樑今天下午到疑為汙染源排放口的碇內大排，表示前進指揮所正式撤除，由於民眾反映基...

馬太鞍溪洪災災後70天重建預算仍卡關 災民包遊覽車陳情

花蓮光復鄉洪災至今超過70天，災區需要災後重建，受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。