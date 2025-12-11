提前交鋒？獅球嶺砲台步道啟用爆搶功爭議 謝國樑、童子瑋「開戰」

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天完工啟用，市長謝國樑出席典禮，卻爆搶功爭議，謝國樑和有意參選市長的議長童子瑋「開戰」，提前交鋒。

議長童子瑋7日先在臉書貼文，指這一年多他持續爭取獅球嶺砲台和周邊步道改善，終於有了階段性的成果。獅球嶺砲台擁有壯麗的景觀、承載著重要的歷史，晚上更有很少人知道的百萬夜景，長期以來卻因草木過高、照明不足或動線不夠明確等環境因素，導致優勢難以展現。

童說，為了改善這些問題，他積極和市府單位提出討論，希望把砲台周邊的步行環境重新整理，同時也將在地居民的想法納入規畫。從砲台整修、照明到動線規畫都逐項確認，重新理解獨一無二的基隆之美。

對此基隆市政府副發言人鍾明昨回應，獅球嶺步道串連隧道啟用，感謝童子瑋階段性的錦上添花，他搶先三天替基隆市府報喜，但從零到有的完整工程，要很感謝國民黨議員秦鉦和民進黨吳驊珈。

她說，秦鉦多年來持續爭取，但前市府始終沒有實際行動。工程款並非從天而降，謝國樑市府團隊向中央爭取了1512萬補助、自籌1288萬，處理繁瑣的工程細節以及長時間的協調，像是步道優化， 排水以及軍方圍牆協調退縮等。

鍾明表示，市府團隊從藍圖、播種、灌溉，最後再由童議長搶先3天宣傳市府過去一年的努力，這份「收成」的喜悅，相信所有基層同仁感受更深。

對被批搶功，童子瑋今回擊，獅球嶺砲台周邊步道今天正式啟用，然而基隆市府卻在前一天造謠攻擊，指責他「搶先三天收成」。童以2020年的臉書發文作為證據，表示從上任開始就積極向前任市府爭取，更在謝國樑任內多次與文化局長討論、得到副市長承諾。他強調，市府不用派打手，請直接讓謝國樑出面跟他討論。