快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

當年倒伏救回的台東「金城武樹」 如今「長太好」要看醫生了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」，12年前由長榮航空認養，2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，經救治後，恢復健康茁壯，未料，疑因生長過好，導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會團隊及2日籍樹醫師進行診療。

日本樹醫師山下得男說，他在日本時，就收到台灣所拍的金城武樹現況照片，經細看後發現有根系隆起、斷殘枯枝及固定鋼索被包覆的情形；今天到現場，狀況比原本想像的更意外，尤其根系隆起部分，必須要先梳理解決，其他部分都好處理，整棵樹狀態很健康強壯。

他說，2014年金城武樹歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，整棵樹一度命危，池上鄉公所與長榮合作，邀請他及大安森林公園之友基金會團隊救治。經過1年多的治療，並適度修剪影響樹木穩定生長的枝芽，才逐漸恢復健康茁壯，現在卻是長太好，必須診療。

這棵坐落在池上鄉伯朗大道上、樹齡逾50年的奉茶樹（茄苳樹），2013年由長榮航空找影星金城武拍攝形象廣告所認養，被稱為金城武樹，成為台東縱谷地區知名觀光景點，每年吸引50萬人次造訪，創造每年5億元觀光產值，因而受到在地鄉親、地方政府及長榮航空呵護照料。

鄉長林建宏說，「金城武樹」是池上鄉的公共財，因此，從颱風前的加固、防風布，到平時的修枝、覆土，公所都有一套完整程序。「我們希望它一直健康，讓更多人因為這棵樹認識池上，而觀光榮景也能擴散到鄉內更多角落」。

不少池上居民也關心樹況。有在地店家說，「遊客來池上第一件事就是問金城武樹在哪，對我們做生意的人真的很重要，它就像池上的招牌」。另有鄉民說，每次颱風來臨都比看自家屋頂更緊張，「只要它在，池上的故事就會一直講下去」。

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供
台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」疑因生長過好導致根系生長過多隆起，固定鋼索也被包覆，公所再次求助，今天再由大安森林公園之友基金會及2日籍樹醫師診療。圖／池上公所提供

颱風 觀光景點

延伸閱讀

熱帶低壓生成 有機會增強為「洛鞍」颱風 氣象署曝侵台機率

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

台東池上圳受沖刷...千萬元改善工程順利發包 明年1月完工

台東池上萬安田區驚喜連發！彩鷸爸爸育雛、食蟹獴同框現身

相關新聞

高鐵延伸、鐵路高架 宜蘭兩重大交通建設獲國發會審查通過

宜蘭兩項重大交通建設，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，獲得國發會審查通過。縣府今天表示，期待行政院年底前核定，縣...

嚴查偷排廢汙水！謝國樑將祭獎金 鼓勵「吹哨者」檢舉

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，市長謝國樑今天下午到疑為汙染源排放口的碇內大排，表示前進指揮所正式撤除，由於民眾反映基...

當年倒伏救回的台東「金城武樹」 如今「長太好」要看醫生了

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」，12年前由長榮航空認養，2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，經救治後，恢復健康茁壯，...

防杜油汙立委王正旭要求設水中油膜偵測器 台水：多點位檢測水質

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，立委王正旭今天下午前往新山給水廠八堵抽水站實地勘查，了解恢復抽水後的原水監測情況與現場...

馬太鞍溪洪災災後70天重建預算仍卡關 災民包遊覽車陳情

花蓮光復鄉洪災至今超過70天，災區需要災後重建，受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重...

影／基隆劉銘傳隧道通到獅球嶺砲台步道啟用 可看蝙蝠觀光新亮點

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天啟用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。