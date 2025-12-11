防杜油汙立委王正旭要求設水中油膜偵測器 台水：多點位檢測水質

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，立委王正旭今天下午前往新山給水廠八堵抽水站實地勘查，了解恢復抽水後的原水監測情況與現場應變流程，要求自來水公司採取更嚴謹、即時的管控措施，並增設「水中油膜偵測器」。台水公司表示，會以最高標準，每日多點位、多時段檢測水質。

王正旭表示，基隆河作為區域重要水源，一旦汙染物進入供水系統，將直接威脅民眾健康，必須以最高標準進行把關，目前人工巡查與例行檢測雖具基礎效果，但仍不足以因應突發性汙染事件，必須及早導入「水中油膜偵測器」等高靈敏度設備，提升早期預警與即時處理能力。

王正旭說，偵測器布設位置、靈敏度設定、警報通報流程及後續阻隔措施，自來水公司必須加速推動相關設備建置與測試作業，確保未來若再遇到油膜、化學物質或其他原水異常時，能在第一時間偵測並採取必要因應，避免汙染進入淨水流程。

王正旭表示，他將持續追蹤設備建置與監測作業，並要求中央與地方同步加強汙染源管理與水域巡查，全面提升原水監控能量，確保基隆市民在此次油汙事件後仍能安心用水。

台水公司說明，油汙事件發生後，每日進行多點位、多時段內部檢測，也同步與環境部、基隆市政府環保局合作，並委託外部專家進行第三方檢測，針對淨水設施及河川水體實施多重把關，嚴格確保飲用水安全無虞。