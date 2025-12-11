高鐵延伸、鐵路高架 宜蘭兩重大交通建設獲國發會審查通過

宜蘭兩項重大交通建設，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，獲得國發會審查通過。縣府今天表示，期待行政院年底前核定，縣府會全力配合中央，盼高架化能於2035年、高鐵延伸於2036年完工通車。

宜蘭縣政府今天表示，國發會昨天、今天分別開會審查宜蘭至羅東鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭兩個綜合規畫案，結論是請交通部依政務委員陳金德專案協商結論和與會單位意見修正，一周內送國發會再復行政院，縣府期許年底前獲政院核定。

縣府前天與中央開會研商，獲同意鐵路高架化地方配合款由原本105.58億元調降到57.55億元，自償性經費15.17億元，待完工後再逐年還款中央。

縣府今天表示，兩案獲核定後，可進入細部設計與用地取得等階段。鐵路高架化預計2035年通車，可消除宜蘭至羅東段9處平交道，減少交通瓶頸與事故，改善附近醫院救援速度，提高周邊場站土地價值，且鐵路運輸朝捷運化發展，有助提升整體東部鐵路運輸行車效率。

高鐵延伸案於2019年由交通部鐵道局啟動評估，縣府表示，行政院若能在年底核定，工程預計11年完成，最快2036年通車，路線長度約60.6公里，南港至宜蘭預估僅需20分鐘；縣府已著手規畫高鐵車站特定區計畫及周邊交通網路。