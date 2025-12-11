快訊

高鐵延伸、鐵路高架 宜蘭兩重大交通建設獲國發會審查通過

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭到羅東鐵路高架化計畫，已獲國發會審查通過。圖／本報資料照
宜蘭到羅東鐵路高架化計畫，已獲國發會審查通過。圖／本報資料照

宜蘭兩項重大交通建設，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，獲得國發會審查通過。縣府今天表示，期待行政院年底前核定，縣府會全力配合中央，盼高架化能於2035年、高鐵延伸於2036年完工通車。

宜蘭縣政府今天表示，國發會昨天、今天分別開會審查宜蘭至羅東鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭兩個綜合規畫案，結論是請交通部依政務委員陳金德專案協商結論和與會單位意見修正，一周內送國發會再復行政院，縣府期許年底前獲政院核定。

縣府前天與中央開會研商，獲同意鐵路高架化地方配合款由原本105.58億元調降到57.55億元，自償性經費15.17億元，待完工後再逐年還款中央。

縣府今天表示，兩案獲核定後，可進入細部設計與用地取得等階段。鐵路高架化預計2035年通車，可消除宜蘭至羅東段9處平交道，減少交通瓶頸與事故，改善附近醫院救援速度，提高周邊場站土地價值，且鐵路運輸朝捷運化發展，有助提升整體東部鐵路運輸行車效率。

高鐵延伸案於2019年由交通部鐵道局啟動評估，縣府表示，行政院若能在年底核定，工程預計11年完成，最快2036年通車，路線長度約60.6公里，南港至宜蘭預估僅需20分鐘；縣府已著手規畫高鐵車站特定區計畫及周邊交通網路。

政委陳金德表示，兩項工程分屬不同層級，對宜蘭都同樣關鍵，高架化解決平交道瓶頸、消除都市切割，帶動宜蘭、羅東鐵路廊帶的整體發展，是縣內縫合，高鐵延伸宜蘭是全國環島高效鐵路網的核心工程，強化宜蘭的對外速度與交通韌性，是對外串連，他會繼續協助推動，讓宜蘭的關鍵建設穩健展開。

政務委員陳金德在臉書發文，宣告高鐵延伸宜蘭及宜蘭羅東鐵路高架兩案綜合規畫，已獲國發會審議通過的好消息。圖／取自陳金德臉書
政務委員陳金德在臉書發文，宣告高鐵延伸宜蘭及宜蘭羅東鐵路高架兩案綜合規畫，已獲國發會審議通過的好消息。圖／取自陳金德臉書

