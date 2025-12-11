嚴查偷排廢汙水！謝國樑將祭獎金 鼓勵「吹哨者」檢舉

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，市長謝國樑今天下午到疑為汙染源排放口的碇內大排，表示前進指揮所正式撤除，由於民眾反映基隆河不時仍會發現廢水、泡沬及油汙，謝國樑說，未來加強稽查和檢測的規模及力道，並研擬設置檢舉獎金，讓「吹哨者」勇於檢舉。

謝國樑表示，經濟部、水公司昨天宣布今天起恢復基隆河八堵抽水站抽水，因此碇內大排的前進指揮所今天撤除，感謝台水公司、十河署基層連日來的付出與努力，中央和地方大家通力合作。

市議員林旻勳表示，此次在前進指揮所旁的碇內大排查獲正方倉儲及盛星兩家業者有汙染廢水排放行為，雖都不是元凶，但已開罰，未來不能再讓民眾汙水。整個基隆河有時會發現廢油、不明泡沬等，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者。

市府工務處長簡翊哲說，市府12月3日在碇內大排成立前進指揮所後，3天清除33車次淤泥、18車次浮油，清淤完成後水公司水質檢測合格，因此今天八堵抽水站恢復抽水。

市長謝國樑說，未來絕對不可以再發生，以後稽查和檢測的規模都會大為不同，目前計畫給檢舉而查獲案件檢舉獎金，鼓勵讓「吹哨者」可以說出來，不論大汙染、小汙染都不可以，市府正在研擬相關計畫，整套機制未來會規畫出來，請環保局、工務處等單位具體落實。

對於未來的查緝，謝國樑說，建議環境部指定大方向後做出文字紀錄，未來就以此遵循來查緝不法；行水區是否存在廢油處理業，也會來擬定更好的法規管制，任何廢油不應該排。