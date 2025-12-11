配合原住民族國際音樂節 台東波浪屋推限量人字拖

今年原住民族國際音樂節即將登場，台東市原住民文創基地波浪屋推出與音樂連結的限量商品「人字拖」供民眾收藏，延續音樂節的美好回憶與感動。

行政院原住民族委員會主辦的「2025 TaiwanPASIWALI Festival原住民族國際音樂節」將於13日至14日在台東森林公園盛大登場，活動採免費入場，台東縣政府原住民族行政處邀請民眾一同感受台灣原住民族文化的多元能量。

原民處表示，為推廣原住民族音樂文化，並延伸Taiwan PASIWALI Festival品牌影響力，原住民族委員會與台東縣政府打造「台東波浪屋×LiMA有藝思」今年推出期間限定合作宣傳商品-PASIWALI主題人字拖。以生活化、親近感十足的設計語彙，展現音樂節精神與原民文化的當代魅力。

原民處表示，合作商品延續PASIWALI「以音樂連結世界」的核心精神，透過具文化意涵與設計特色的周邊商品，不僅擴大品牌影響力，也讓民眾在日常生活中延續音樂節的美好回憶與感動。

原民處表示，12月幸褔加碼，台東波浪屋LiMA有藝思原民文創店限時回饋推出多款商品一律5折優惠。