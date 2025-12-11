快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

配合原住民族國際音樂節 台東波浪屋推限量人字拖

中央社／ 台東縣11日電

今年原住民族國際音樂節即將登場，台東市原住民文創基地波浪屋推出與音樂連結的限量商品「人字拖」供民眾收藏，延續音樂節的美好回憶與感動。

行政院原住民族委員會主辦的「2025 TaiwanPASIWALI Festival原住民族國際音樂節」將於13日至14日在台東森林公園盛大登場，活動採免費入場，台東縣政府原住民族行政處邀請民眾一同感受台灣原住民族文化的多元能量。

原民處表示，為推廣原住民族音樂文化，並延伸Taiwan PASIWALI Festival品牌影響力，原住民族委員會與台東縣政府打造「台東波浪屋×LiMA有藝思」今年推出期間限定合作宣傳商品-PASIWALI主題人字拖。以生活化、親近感十足的設計語彙，展現音樂節精神與原民文化的當代魅力。

原民處表示，合作商品延續PASIWALI「以音樂連結世界」的核心精神，透過具文化意涵與設計特色的周邊商品，不僅擴大品牌影響力，也讓民眾在日常生活中延續音樂節的美好回憶與感動。

原民處表示，12月幸褔加碼，台東波浪屋LiMA有藝思原民文創店限時回饋推出多款商品一律5折優惠。

原住民族 音樂 台東

延伸閱讀

桃園原民夜祭將登場...9校原民生推動 近30攤市集免費逛

首屆世界原住民族傳統運動會屏東舉行 郭婞淳、賴主恩、陳念琴點聖火

芬蘭駐台代表讚F:F:F音樂節 稱許台芬合作前景寬廣

獨／竹市議會新聯線政團恐解散 林慈愛、鄭慶欽宣布退出

相關新聞

馬太鞍溪洪災災後70天重建預算仍卡關 災民包遊覽車陳情

花蓮光復鄉洪災至今超過70天，災區需要災後重建，受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重...

影／基隆劉銘傳隧道通到獅球嶺砲台步道啟用 可看蝙蝠觀光新亮點

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天啟用，...

影／花蓮議會藍綠當著500名災民面前大吵 為總預算不歡而散

花蓮縣議會要求花蓮縣政府增列光復重建經費，目前未收到修改版本。議會今天召開臨時大會，國民黨縣議員李正文提出緊急動議，要求...

高鐵延伸、鐵路高架 宜蘭兩重大交通建設獲國發會審查通過

宜蘭兩項重大交通建設，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，獲得國發會審查通過。縣府今天表示，期待行政院年底前核定，縣...

嚴查偷排廢汙水！謝國樑將祭獎金 鼓勵「吹哨者」檢舉

基隆河八堵抽水站今天上午恢復抽水，市長謝國樑今天下午到疑為汙染源排放口的碇內大排，表示前進指揮所正式撤除，由於民眾反映基...

影／「水質台水要負全責」 恢復抽水不理基市府...謝國樑曝感受

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，影響到基隆、汐止兩地逾18萬用水戶兩周的自來水供應，因水質複檢合格，今天上午水公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。