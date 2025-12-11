快訊

馬太鞍溪洪災災後70天重建預算仍卡關 災民包遊覽車陳情

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重建項目、立即成立重建委員會等。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉洪災至今超過70天，災區需要災後重建，受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重建項目、立即成立重建委員會等。縣府回應，將邀請各級政府包含中央各部會及鄉鎮公所共同籌組成立重建委員會。

馬太鞍溪洪災受災民眾約有400人，搭乘13輛遊覽車，今在光復鄉代表會主席廖翊鈞帶領下，針對災後復原與重建到議會陳情。災民訴求，縣府在明年度總預算清楚編列災後復原與重建的各項科目；立即成立「花蓮縣災後復原重建推動委員會」，並提供原住民族部落與災區居民固定席次。依照特別條例與災防法，地方政府有責任建立重建治理平台。

針對光復鄉全區強降雨時內外水排水問題，在光復鄉14村逐一說明釐清並充分告知未來風險。地方縣府要偕同中央，每個月定期舉辦重建聯合說明會，說明重建方案內容與進度。

災民也訴求，縣府在光復的重建中心，要到各村辦說明會逐戶發宣傳單告知民眾有疑難雜症可以到中心提出，並以任務編組進行逐戶重建狀況訪查，每周公開說明蒐集到民眾的需求與問題類型，並提出因應方案，務求在第一線掌握民眾真正遇到的問題給予協助。

出身光復災區的議長張峻表示，自己在議會沒辦法做到監督，加上部分議員支持縣府，心裡感到難過，向災民鞠躬致歉並說聲「辛苦了！」強調縣議會一定會和大家站在一起，並接下災民陳情書。

張峻說，洪災發生至今已2個多月，卻沒有看到縣長徐榛蔚向鄉親道歉，且許多商家、農民謀生器材損壞無從理賠、投訴無門，只好走上街頭。呼籲縣府應重視災民，不要再選擇性編列預算，而是要落實重建，讓災民回歸正常生活。

災民們除了到議會旁聽，更手持「有錢大撒幣、沒錢救災民」白布條走到縣府抗議，還有受災戶開小怪手，要將光復佛祖街的泥土送至縣府門口，紛紛要求縣長徐榛蔚出來面對，還有村長砲轟縣府「有錢放煙火、有錢辦活動」卻沒有編列縣預算科目重建。

縣府由副縣長顏新章代表接待，強調縣府為災區爭取最大權益，並與中央、公所分工推動各項重建工作，積極協助災區恢復正常生活。

縣府澄清，馬太鞍溪堰塞湖災害發生的時間與明年總預算送出議會審議的日期重疊，未能及時增編列，重申沒有拒絕編列災區預算，建議議會盡快依法審議討論。

縣府表示，災害準備金動支9億945萬餘元，其中近7億元用於光復馬太鞍溪災區；不過依地方制度法及相關規定，在總預算尚未審議通過前，災害準備金與預備金均不得動支。

馬太鞍溪受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重建項目、立即成立重建委員會等。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉代表會主席廖翊鈞（左四）將洪災災民陳情書交給縣議長張峻（左三），張峻表示，縣議會一定會和大家站在一起。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，有受災戶開小怪手，要將光復佛祖街的泥土送至縣府門口。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重建項目、立即成立重建委員會等。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重建項目、立即成立重建委員會等。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪受災民眾今天前往縣議會、縣府陳情，提出5項訴求，包括明年總預算編列災後重建項目、立即成立重建委員會等。記者王思慧／攝影
