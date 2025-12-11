花蓮光復災民集結提5訴求 縣府允成立重建委員會

快訊

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮光復鄉逾500名災民今天到花蓮縣議會、花蓮縣府集結陳情，要求年度總預算編列重建科目、成立災後重建委員會等5大訴求。花蓮縣府說，將成立重建委員會，爭取災區最大權益。

光復鄉代表會主席廖翊鈞領軍，集結鄉內14村超過500名鄉民，搭乘13輛遊覽車，上午抵達花蓮縣議會前，鄉民高舉抗議布條，也派出一台載有沙土的小怪手在花蓮縣府前象徵性鏟土，希望縣府能與災區一同重建。

鄉民提出5大訴求，分別為花蓮縣明年度總預算編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」科目、成立「花蓮縣災後復原重建推動委員會」提供災民固定席次、加強光復鄉全區內外水排水問題、縣府與中央每月定期舉行聯合說明會說明重建進度、縣府的光復重建中心到各村辦說明會，以任務編組進行逐戶重建狀況訪查。

廖翊鈞指出，這次陳情行動由地方村長、代表自發性發動，5大訴求是集結在地居民的心聲，盼議會可以替鄉民發聲，也呼籲縣府編列災區重建預算，尤其佛祖街已經沒有重機具進駐，好像已被放棄的地方，希望縣長能夠關心，若持續置之不理，會有第二波陳情行動。

住在大馬村的張姓居民表示，重建不是把街區跟埋在土裡的房子挖出來就好，近日新家具陸續抵達，清理出的泡水家具要清運，公所卻告知人力不足無法協助，都顯示地方人力有限，希望縣府能編列足夠預算，增派人力在災區協助重建工作。

鄉民首站到花蓮縣議會遞交陳情書。議長張峻先向遠道而來的災民鞠躬道歉，他說，洪災至今2個月多，商家器具、農民損失無從理賠，投訴無門只好走上街頭，花蓮縣議會一定會跟災民站在一起，爭取最大權益。

陳情隊伍隨後自議會步行到花蓮縣府前，要求縣長徐榛蔚接受陳情，但徐榛蔚因公務不在縣府內，由副縣長顏新章代表接受，他致詞表示，會全力為鄉親爭取最大補助跟福利，絕對依規定辦理。

陳情活動結束後，花蓮縣府透過新聞稿聲明，採納陳情意見，依災防法成立「花蓮縣重建推動委員會」，將邀縣府各局處、中央各部會及鄉鎮公所共同籌組，細節確定後會再對外說明。

對於編列重建預算，花蓮縣府表示，馬太鞍溪堰塞湖災害發生的時間與明年總預算送出議會審議的日期重疊，未能及時增編列，「退回」、「重編」、「重新檢討增列」都沒有法源依據，議會可以審議，但不得要求重編增加或增列。

花蓮縣府澄清，年度總預算的計畫經費在符合計畫下，可以優先用於災區重建，從交通、水利、教育及文化古蹟各項重建工作已經進行，重申沒有拒絕編列災區預算。

花蓮 馬太鞍溪 總預算

