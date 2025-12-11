影／基隆劉銘傳隧道通到獅球嶺砲台步道啟用 可看蝙蝠觀光新亮點

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天啟用，民眾可從隧道走到砲台，屬老少咸宜的山徑，劉銘傳隧道也同步採「全日常態開放」模式，打造觀光新亮點。

文化觀光局長江亭玫說，獅球嶺步道屬老少咸宜的山徑，民眾可依體力選擇約40或60分鐘兩種路線。劉銘傳隧道依生態特性調整參觀方式。每年3到11月為繁殖期，採限制人流模式維護在地物種；12月至隔年2月為冬眠期，則取消人數上限。文觀局每周五至周日將提供兩梯次定點導覽服務，讓遊客能以更深度的方式走讀基隆。

市長謝國樑表示，改善工程不僅提升步道安全與景觀品質，更串連砲台重要文化資產，使步道動線更完整，感謝軍方配合退縮圍牆，使通行環境能順利打通。獅球嶺是基隆八景之一，兼具地理戰略位置與文化歷史意義，未來市府將持續推動跨區合作，共同維護環境，讓基隆的文化觀光更上一層樓。

文化觀光局表示，清法戰爭後，台灣首任巡撫的劉銘傳著手建造鐵路，劉銘傳隧道1888年動工，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，隧道全長235公尺，卻分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證了百年前的施工艱辛。經整修後開放，隧道內並有20隻台灣葉鼻蝠棲息。

隧道周邊生態豐富，設有蝙蝠出沒告示牌，民眾入內時請保持安靜、降低光源干擾。因步道草木茂密，爬蟲類、蜂類及蚊蟲較多，建議穿著長袖衣褲、包鞋與長襪，以避免蚊蟲叮咬與物理性傷害。