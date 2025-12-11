快訊

影／花蓮議會藍綠當著500名災民面前大吵 為總預算不歡而散

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮議會今天召開臨時大會，國民黨、民進黨與無黨籍議員們，為了審預算案在議事廳吵架互罵。記者王思慧／攝影
花蓮議會今天召開臨時大會，國民黨、民進黨與無黨籍議員們，為了審預算案在議事廳吵架互罵。記者王思慧／攝影

花蓮縣議會要求花蓮縣政府增列光復重建經費，目前未收到修改版本。議會今天召開臨時大會，國民黨縣議員李正文提出緊急動議，要求把預算送大會審議；議長張峻痛批議員不要再護航，「程序會決議是假的嗎？」藍、綠與無黨議員們在議事廳吵架互罵，最後大會直接散會。

今天約500位洪災災民搭乘12輛遊覽車前往議會陳情、旁聽，議員李正文提緊急動議，表示是不是把預算送進來；現場許多國民黨議員舉手同意，張峻原本要請議事人員唱名統計，不過部分藍營議員批評程序會卡關，其他民進黨、無黨籍議員也不滿，雙方爆發口水戰。

張峻說，只要縣府送預算進來馬上審，更痛批藍議員「不要再護航」，「花蓮今天會這麼落魄、沉淪，就是因為你們這些議員」。希望各位鄉親看在眼裡，國民黨就是因為這樣沉淪，「程序會決議是假的嗎？」現場7、8位議員持續大聲表達意見，秩序十分混亂。

議會主任潭進成上台說明，依縣議會組織條例第18條、議事規則第8條等，程序會有職權審議程序，且總預算在程序會提案有通過，請縣府補充修正再審議，因此總預算沒辦法排到大會審議，須經程序委員會通過，歷屆都是遵循此做法。

國民黨團議員大喊「沒有不同意編」、「憑什麼10位程序委員決定總預算」，張峻強調，議會皆依照程序開會，藍議員吳東昇更拿起議事規則抗議，議員林玉芬手舉字牌抗議，議員吳建志怒批，應保障全體議員提案、審查與討論權，拒絕以程序打壓議事。

張峻看現場爭論不休，宣布休息10分鐘，更直接從主席台衝到議員席與吳建志槓上，2人非常生氣差點打起來，民進黨議員胡仁順、吳東昇拉開2人才沒有爆發進一步衝突。藍、綠、無黨議員在休息期間，仍在台下爭論不休，旁聽席的災民看不下去，頻頻比倒讚，甚至大喊「下台」。由於現場場面十分混亂，休息時間結束後，張峻見議員仍在吵架，把一讀會交付小組審議後也宣布散會。

張峻受訪表示，現在針對總預算要放進來，議會講究程序，程序委員會決定的事情，他們居然否認，那議會就不是民意殿堂；民意代表要尊重法治，也要尊重議事規則，程序會決議的事情，「為何可以不遵守呢？」今天他們不同意程序會的決議，「那是不是太奇怪」，大家都是票選出來的議員，一定堅持監督，即使立場不同也要遵守程序，不是這樣吵鬧就可以。

吳建志指出，藍營黨團宣示，要求程序委員會立即公開所有議程編排依據，停止黑箱操作。保障全體議員提案、審查與討論權，拒絕以程序打壓議事。若程序委員會持續違背議事正義，本黨團將採取更強烈行動，捍衛議會尊嚴。

