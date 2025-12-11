快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「水質台水要負全責」 恢復抽水不理基市府...謝國樑曝感受

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天上午水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。市長謝國樑說，有不被尊重的感受，但也證明水質的問題水公司要負全部的責任。記者游明煌／攝影
今天上午水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。市長謝國樑說，有不被尊重的感受，但也證明水質的問題水公司要負全部的責任。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，影響到基隆、汐止兩地逾18萬用水戶兩周的自來水供應，因水質複檢合格，今天上午水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。市長謝國樑說，昨天水公司說要恢復取水沒有通知基隆市政府是事實，他有不被尊重的心裡感受，但這也證明水質的問題水公司要負全部的責任。

謝國樑今天受訪說，昨天上午9時30分他主持在基隆召開的油汙染事件後續的協調會時，同仁有側聽經濟部、環境部直播記者會，記者會有提及今天恢復取水，他當場詢問協調會出席的水公司人員這個狀況。

謝國樑表示，市府需要界定的是，如果自來水公司恢復取水不需要市政府同意，市府也初步接受，但水質和實際供水的穩定，那就必須要由自來水公司要負全部的責任，這也是從一開始包括議會等大家有共同討論到的。

謝國樑還說，昨天水公司跟河川署恢復取水沒有通知基隆市政府是事實，而這個事實也確認了包括水質、取水和供水就是自來水公司的責任，但市政府基於地方政府的立場，會跟水公司中央、地方大家共同合作。

媒體詢問水是否覺得台水公司不夠尊重？謝國樑說，有沒有不被尊重的感覺，這是他心裡的感覺，但和市民的用心沒有太大關係，還是會予以尊重。

針對今天抽水後，市府因應作為，謝說，包括加強巡查機制，持續和各單位合作努力，也會提升各河川的感測功能的提升，維護基隆河的用水安全。

至於汙染源追元凶的部分，環境部昨指鎖定廢油處理業者追查，謝國樑回應說，因為偵查不公開，基隆地檢署希望市府三緘其口，也希望所有的單位三緘其口，希望給專案小組空間和時間，把這個案子水落石出。

謝國樑並表示，今天下午2點半他會再到碇內大排的前進指揮所，了解水質目前狀況是否穩定，基於地方政府的角度還是要了解，如果穩定復抽就可以，民眾也可安心用水，前進指揮所今天就會收起來。

另外，下周立法院經濟委員會在立委林沛祥的邀請下要到基隆考察水情，謝國樑說，未來如果持續直接抽取基隆河的水送到家戶，但如果淨化有問題，就會是不穩定的狀態，希望委員會督促水公司要有更優化、安全的機制， 不會再像這次一樣，要讓基隆有穩定的供水。

基隆 水公司 謝國樑

延伸閱讀

【即時短評】台水總經理對地方承諾廢紙一張 基隆復抽跳過地方太官僚

台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

基隆校園推動AI教學 62名教師AI基礎素養認證、高中AI課超夯

影／油汙染中央記者會未邀基隆 謝國樑指可惜：不知他們要宣布什麼

相關新聞

影／基隆劉銘傳隧道通到獅球嶺砲台步道啟用 可看蝙蝠觀光新亮點

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，軍方讓出部分土地讓隧道南口打開，市府施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台今天啟用，...

影／花蓮議會藍綠當著500名災民面前大吵 為總預算不歡而散

花蓮縣議會要求花蓮縣政府增列光復重建經費，目前未收到修改版本。議會今天召開臨時大會，國民黨縣議員李正文提出緊急動議，要求...

影／「水質台水要負全責」 恢復抽水不理基市府...謝國樑曝感受

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，影響到基隆、汐止兩地逾18萬用水戶兩周的自來水供應，因水質複檢合格，今天上午水公司...

池上國中擬設風雨球場屋頂光電...明開說明會 鄉長：尊重鄉親

台東縣池上國中日前提出「在風雨球場屋頂設置光電」的想法，引發地方關注。鄉長林建宏臉書貼文表示，已特別與學校深入溝通，了解...

影／油汙染影響2周 今基隆河八堵抽水站恢復白天抽水

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，影響到基隆、汐止兩地逾18萬用水戶兩周的自來水供應，水質經第三方公正單位複驗後符合...

未依議員要求重編 花蓮明年總預算卡關

花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會要求重編，增列洪災重建等經費，定期會及昨臨時會程序會兩度未排審。藍黨團批程序委員會越權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。