影／「水質台水要負全責」 恢復抽水不理基市府...謝國樑曝感受

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，影響到基隆、汐止兩地逾18萬用水戶兩周的自來水供應，因水質複檢合格，今天上午水公司恢復基隆河八堵抽水站抽水。市長謝國樑說，昨天水公司說要恢復取水沒有通知基隆市政府是事實，他有不被尊重的心裡感受，但這也證明水質的問題水公司要負全部的責任。

謝國樑今天受訪說，昨天上午9時30分他主持在基隆召開的油汙染事件後續的協調會時，同仁有側聽經濟部、環境部直播記者會，記者會有提及今天恢復取水，他當場詢問協調會出席的水公司人員這個狀況。

謝國樑表示，市府需要界定的是，如果自來水公司恢復取水不需要市政府同意，市府也初步接受，但水質和實際供水的穩定，那就必須要由自來水公司要負全部的責任，這也是從一開始包括議會等大家有共同討論到的。

謝國樑還說，昨天水公司跟河川署恢復取水沒有通知基隆市政府是事實，而這個事實也確認了包括水質、取水和供水就是自來水公司的責任，但市政府基於地方政府的立場，會跟水公司中央、地方大家共同合作。

媒體詢問水是否覺得台水公司不夠尊重？謝國樑說，有沒有不被尊重的感覺，這是他心裡的感覺，但和市民的用心沒有太大關係，還是會予以尊重。

針對今天抽水後，市府因應作為，謝說，包括加強巡查機制，持續和各單位合作努力，也會提升各河川的感測功能的提升，維護基隆河的用水安全。

至於汙染源追元凶的部分，環境部昨指鎖定廢油處理業者追查，謝國樑回應說，因為偵查不公開，基隆地檢署希望市府三緘其口，也希望所有的單位三緘其口，希望給專案小組空間和時間，把這個案子水落石出。

謝國樑並表示，今天下午2點半他會再到碇內大排的前進指揮所，了解水質目前狀況是否穩定，基於地方政府的角度還是要了解，如果穩定復抽就可以，民眾也可安心用水，前進指揮所今天就會收起來。

另外，下周立法院經濟委員會在立委林沛祥的邀請下要到基隆考察水情，謝國樑說，未來如果持續直接抽取基隆河的水送到家戶，但如果淨化有問題，就會是不穩定的狀態，希望委員會督促水公司要有更優化、安全的機制， 不會再像這次一樣，要讓基隆有穩定的供水。