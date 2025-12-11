池上國中擬設風雨球場屋頂光電...明開說明會 鄉長：尊重鄉親

台東縣池上國中日前提出「在風雨球場屋頂設置光電」的想法，引發地方關注。鄉長林建宏臉書貼文表示，已特別與學校深入溝通，了解學校的需求與提案背景，強調整個案子尚未定案，公所也不會在地方未充分討論前強行推動。

林建宏指出，依校方說明現有籃球場面積廣大，長期無法順利向體育署爭取到一次到位的修繕經費。校長因此思考是否能透過屋頂型光電方式，讓學校能同時改善球場環境，又能降低經費負擔。

校方強調，最核心的初衷，就是希望給學生一個更安全、舒適的運動與授課空間，而非單純為了光電設置。

林建宏表示，校方已明確承諾若地方反對，方案就不會往下走。同時，學校也會持續尋找其他經費來源，確保學生的運動場地能順利改善，保障學生的學習需求與授教權。公所也將全力協助，不會讓改善工程因此停滯。

另針對外界質疑「先施工、後說明」，林建宏做出澄清強調，地方說明會、部落諮商同意等流程，本來就是依法應辦的行政程序，所有步驟都會照規定執行，絕非工程已核定才補辦說明會，盼民眾放心。