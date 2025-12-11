影／油汙染影響2周 今基隆河八堵抽水站恢復白天抽水

基隆河八堵抽水站上月發生油汙汙染事件，影響到基隆、汐止兩地逾18萬用水戶兩周的自來水供應，水質經第三方公正單位複驗後符合飲用水水質及供水標準，今天上午8時恢復基隆河八堵抽水站抽水。台水表示，目前只有白天抽水，晚上暫停抽水，觀察2天都沒問題後，再逐步恢復至全日抽水。

今天上午台水派水質檢驗車到八堵抽水站現場，並進行復抽簡報，台水表示，12月6日到9日經水公司在疑似汙染源福安宮（碇內大批）匯流口上下游四點位加強檢測原水嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，多日觀察未檢出油味且無汙染檢出，再經第三方公正方進行複檢檢測結果確認水質，各項數值皆符合「飲用水水源水質標準」，水質安全無虞。

台水昨估受影響戶數18萬戶，水費減免半個月，明年2、3月帳單主動扣抵，用戶不必申請，也提供用戶清洗水塔補助。追查汙染元凶部分，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調正在偵查中；據了解，對象鎖定廢油汙水收運清理的業者，客戶來源可能是基隆港的船舶。

市府工務處除原本每日上午會巡查河防構造物，並協助查看水面有無異常外，今起增加下午班次巡查，八堵橋上下游、暖江橋上下游及碇內大排水面是否異常列為重點巡查。警方也會協助加強碇內大排及各熱點巡邏是否有異常狀況。

市府說，基隆河八堵抽水站上游4家及下游14家計18家列管事業加強稽查。

水公司表示，八堵抽水站除現有自動監測儀器水面油膜監測儀等24小時監測，如有異常會發出警示通知操作人員應變處理。今天下午並將會勘研議增設新型「水中油監測儀」可行性，加強油汙把關。水公司也在興隆街增設自動監測儀器TOC（總有機碳）分析儀，並裝設連續式熱嗅設備以人工每2小時檢測一次。