【即時短評】台水副總對地方承諾廢紙一張 基隆復抽跳過地方太官僚

基隆、汐止逾18萬戶自來水油汙染事件，汙染源指向碇內大排排放口油汙廢水汙染，台水副總經理李丁來3日在前進指揮所向地方承諾，「水質檢測確認沒問題將通報市府，市府也接受的話就會恢復取水。」但今天台水董事長李嘉榮宣布11日恢復取水。市長謝國樑事先不知情，基市府看直播才知，李丁來的承諾顯然「廢紙一張」，挨批太官僚，對市長及地方都欠缺應有的尊重。

此次油汙染事件，受影響戶數從最初的零星30多戶，到後來基隆、汐止15萬後，今天水公司又增加到18萬戶，民眾飽受自來水有汽油味的油汙困擾多日，造成全面性汙染，受害的是廣大民眾，水公司應變慢半拍惹民怨，危機處理備受批評。

經濟部、環境部今天在台北共同開記者會，台水公司董事長李嘉榮表示，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合飲用水水源水質、水源標準，安全無虞，決定自11日啟動八堵抽水站復抽。

其實這本是好事，地方早就希望愈快愈好。但謝國樑被中央架空，記者會未邀請地方參加，更沒有事先通知，只能嘆「很可惜」，雖未出言批評，但也很無奈地說「今天的記者會及昨天水公司說的補助計畫，市府從頭到尾都沒有被告知。」

市長連續多日到前進指揮所，並不反對復抽，也認為是好消息且要愈快愈好，但他要求的是配套要做好，必須加強相關防範油汙、過濾等設備，不要又再發生油膜感應器故障重蹈覆轍，才能穩定供水。

基隆市官員竟是看中央記者會直播才知道基隆河復抽時間，讓人質疑中央和地方的合作只是「擺拍」，難怪十多天仍揪不出元凶。李丁來進駐地方協調指揮，如今他說的「市府也接受的話就會恢復取水」慘被打臉，謝國樑也啞巴吃黃連，只能乖乖配合，連通知都沒有，何來同意、接受？但市府還是動員各單位明天配合巡查。

水公司挨批太官僚，原來高層說的話才算，連副總理說都形同廢紙，的確水公司復抽依法不用市府同意，但人情義理及對地方的尊重，事先通報一聲，讓市府可跟市民交代說明，大家都能圓滿，現如今卻是連最基本的尊重都欠缺，中央與地方合作只是空談，能否緝凶、改善水質都讓民眾打上問號，這也解釋為何連日很多不同調的狀況接連發生。

水汙染事件延燒多日，民眾生活的不便，如今還演變成為一些藍綠民代的戰場，選舉到了，也被扯上政治攻防，無辜受害的只是老百姓。大家少一點口水，趕快改善供水迫切的危機與缺失，如何提供安全無虞的水，才是民眾最關心的。