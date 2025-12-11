基隆河恢復抽水 18萬戶水費減半個月

基隆河八堵抽水站出現油汙事件清理已告一段落，台水公司昨說，水質檢測結果一切正常，將自今天上午八時恢復基隆河水源取水；台水估受影響戶數十八萬戶，水費減免半個月，明年二、三月帳單主動扣抵，用戶不必申請，也提供用戶清洗水塔補助。

單是水費減免半個月措施，台水公司損失至少兩千萬元；另外也提供用戶清洗水塔費用補助，或協助清洗，這部分的負擔台水尚無法計算。台水公司董事長李嘉榮說，等檢調確定油汙汙染元凶後，台水會循法律途徑求償。

李嘉榮表示，近日派遣機動水質檢驗車進行密集採樣檢測，包括八堵抽水站、新山淨水廠及配水管網等，所有水質檢測結果均正常，經第三方公正單位驗證，目前供水已恢復正常，民眾反映已無異味。

台水決定今天啟動八堵抽水站復抽，恢復基隆河水源取水，晚上停抽，再視情況逐步延長每日抽水時間。

李嘉榮說，此次事件台水公司也是受害者，但仍向用戶致歉。

此外，用戶若有水塔清洗需求，憑單據可申請補助，或由台水公司協助清洗，台水公司已在汐止及基隆服務所成立「馬上辦中心」，清洗費用及水費減免款項預計申請後二周內撥款。