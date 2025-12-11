基隆河油汙 環境部鎖定收運廢油業者

影響基隆河取水長達十四天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調正在偵查中；據了解，對象鎖定廢油汙水收運清理的業者，客戶來源可能是基隆港的船舶。

基隆河八堵抽水站十一月廿七日發生油汙汙染事件，影響到新北汐止、基隆兩地兩周的自來水供應。經濟部、環境部昨開記者會，說明基隆水質及因應措施。

基隆河八堵抽水站出現不明油汙後，台水暫停自基隆河取水，影響基隆及新北市汐止地區用水，環境部督導協作基隆市環保局、新北市環保局、台水展開汙染源追查，目前已鎖定可疑對象，評估應是單一事件，屬於一次性偷排，因汙染物僅在十一月廿七日當天大量出現，之後未再持續排出，若是固定排放源，汙染應會持續存在。

環境部次長葉俊宏表示，每種油都有不同特性，根據汙染事件後第一時間的採樣，分析油汙特性與日前挨罰的國光客運子公司盛星動力、正方倉儲兩家業者排出的油汙不同，因此可認定有其他汙染來源，環境部鎖定同區域內另外廠商進行搜證，「目前已經確認、已經掌握了」。

葉俊宏指出，根據自來水法規定，自來水保護區不能有汙染工廠，環境部會配合經濟部清查是否有汙染性工廠在區域內，不排除當初申請工廠登記時不是這一類的工廠，但現在清查出來確實屬於汙染性工廠，若是如此，將註銷其工廠登記，或是廢除其相關環保許可等。

基隆市及新北市汐止區自來水遭汙油汙染，引發民眾對自來水水源安全疑慮。台水公司董事長李嘉榮說，基隆河油汙事件後，台水擬定中長期供水改善計畫，讓汐止區及基隆市自來水源也能從北水處翡翠水庫引入，目前汐止供水區域一天可取得北水處八點五萬噸支援，現規畫六堵、八堵延管，計畫配合基隆捷運施工進行。

初估計畫經費十一點七億元，工程時間四年，李嘉榮說，未來管線做好後，可擴大從北水處引水，從現在支援汐止的八點五萬噸擴大至十三萬噸，十三萬噸中的二點五萬噸可進供基隆市區。