聽新聞
0:00 / 0:00

未依議員要求重編 花蓮明年總預算卡關

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨花蓮縣議會黨團昨批評少數程序委員越權不將總預算排審，研議將違規議員送考紀會。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團昨批評少數程序委員越權不將總預算排審，研議將違規議員送考紀會。記者王燕華／攝影

花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會要求重編，增列洪災重建等經費，定期會及昨臨時會程序會兩度未排審。藍黨團批程序委員會越權，研議將議長張峻在內相關議員送紀律委員會懲處；要求重編的議員批縣府不溝通，只會用議員對付議員。

縣議會第20屆第18次臨時會昨開程序會，國民黨籍邱光明、林正福及民眾黨傅國淵都建議先排入議程，重建經費可採追加減辦理；民進黨胡仁順、張美慧及無黨籍楊華美批評縣府不溝通，只會發新聞稿。

張峻表示，明年度總預算未審，延續性預算不受影響，新增預算未經議會無法使用。他是光復子弟，若無法監督、捍衛光復鄉災民權益，「那我乾脆不用幹、也不用當了」，盼議會同仁諒解，隨即宣布繼續開會，未將預算案排入議程。

藍議會黨團會後批少數議員壟斷程序、架空議會，縣預算案被「黑箱封存」。副議長徐雪玉說，堰塞湖災後重建中央已通過300億元特別條例，其中30億元未指定用途，可由災民提出需求。

張峻說，議程都公開、有直播，沒有黑箱問題。議會請縣府檢討調整，增列災區重建經費及鄉鎮市統籌分配稅款，並未要求增加預算。

縣府代理祕書長饒忠表示，原預算有5億優先用在災區，加上特別條例300億元，都可挹注災區重建，仍希望議會下周排審。

延伸閱讀

縣府不重編、議會不審 花蓮明年度總預算卡關僵局如何解

花蓮總預算再卡關！藍營批少數議員「吃案」送懲處 議長：沒黑箱

花蓮明年總預算401億卻未列光復洪災 議長怒：我乾脆不用幹了

花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

相關新聞

基隆油汙染...環境部懷疑廢油業者偷倒 基市府、檢方都未證實

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部今指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，但在該區查護的國光客運子公司盛星...

台東特教鑑定專職人員「掛零」？ 縣府澄清：2名專職人員實際上線

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法112年修法後，增置專職鑑評員額並提供合理待遇。但全國...

未依議員要求重編 花蓮明年總預算卡關

花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會要求重編，增列洪災重建等經費，定期會及昨臨時會程序會兩度未排審。藍黨團批程序委員會越權...

廣角鏡／台灣好行縱谷花蓮線 獲國際碳足跡證書

交通部觀光署推動「台灣好行路線營運業者永續轉型計畫」，其中「台灣好行—縱谷花蓮線」完成產品碳足跡查證程序，每人公里碳排放...

【即時短評】台水副總對地方承諾廢紙一張 基隆復抽跳過地方太官僚

基隆、汐止逾18萬戶自來水油汙染事件，汙染源指向碇內大排排放口油汙廢水汙染，台水副總經理李丁來3日在前進指揮所向地方承諾...

台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

經濟部、環境部今天上午9時30分共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，表示水質檢驗都符合標準，宣布11日上午8時恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。