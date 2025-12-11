未依議員要求重編 花蓮明年總預算卡關

花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會要求重編，增列洪災重建等經費，定期會及昨臨時會程序會兩度未排審。藍黨團批程序委員會越權，研議將議長張峻在內相關議員送紀律委員會懲處；要求重編的議員批縣府不溝通，只會用議員對付議員。

縣議會第20屆第18次臨時會昨開程序會，國民黨籍邱光明、林正福及民眾黨傅國淵都建議先排入議程，重建經費可採追加減辦理；民進黨胡仁順、張美慧及無黨籍楊華美批評縣府不溝通，只會發新聞稿。

張峻表示，明年度總預算未審，延續性預算不受影響，新增預算未經議會無法使用。他是光復子弟，若無法監督、捍衛光復鄉災民權益，「那我乾脆不用幹、也不用當了」，盼議會同仁諒解，隨即宣布繼續開會，未將預算案排入議程。

藍議會黨團會後批少數議員壟斷程序、架空議會，縣預算案被「黑箱封存」。副議長徐雪玉說，堰塞湖災後重建中央已通過300億元特別條例，其中30億元未指定用途，可由災民提出需求。

張峻說，議程都公開、有直播，沒有黑箱問題。議會請縣府檢討調整，增列災區重建經費及鄉鎮市統籌分配稅款，並未要求增加預算。

縣府代理祕書長饒忠表示，原預算有5億優先用在災區，加上特別條例300億元，都可挹注災區重建，仍希望議會下周排審。