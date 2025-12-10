快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台水宣布八堵抽水站明復抽，基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑。記者游明煌／攝影
台水宣布八堵抽水站明復抽，基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑。記者游明煌／攝影

經濟部、環境部今天上午9時30分共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，表示水質檢驗都符合標準，宣布11日上午8時恢復抽水，市府表示，台水事先並未告知，市府是看直播才知道，同步轉達正在主持會議的市長謝國樑

謝國樑今天上午9時30分在市府主持「基隆河水質巡檢機制研商會議」，參加者有環境部、經濟部水利署、自來水公司相關人員，謝國樑在會議中經由看直播的市府人員告知才知要復水。經濟部記者會後有傳送新聞稿給基隆市政府工務處，告知記者會內容及恢復抽水時間，之後沒有再另行通知。

因應明天恢復抽水，市府雖未被告知，但也樂觀其成，自來水公司將在八堵抽水站取水口、暖暖取水口、西勢水庫則每天巡檢2次；其他新山水庫、瑪陵坑溪、鹿寮溪、基隆河等4個水質水量保護區每周巡查1次。

市府工務處除原本每日上午會巡查河防構造物，並協助查看水面有無異常外，明起增加下午班次巡查，八堵橋上下游、暖江橋上下游及碇內大排水面是否異常列為重點巡查。警方也會協助加強碇內大排及各熱點巡邏是否有異常狀況。

市府說，基隆河八堵抽水站上游4家及下游14家計18家列管事業加強稽查。環境部建議聯合稽查小組提高水質稽查頻率，並對工廠或事業如有違反排放應加強查辦。

水公司則表示，八堵抽水站除現有自動監測儀器水面油膜監測儀等24小時監測，如有異常會發出警示通知操作人員應變處理。明天並將會勘研議增設新型「水中油監測儀」可行性，加強油汙把關。水公司也在興隆街增設自動監測儀器TOC（總有機碳）分析儀，並裝設連續式熱嗅設備以人工每2小時檢測一次。

基隆 水質 水公司 謝國樑

延伸閱讀

基隆校園推動AI教學 62名教師AI基礎素養認證、高中AI課超夯

影／油汙染中央記者會未邀基隆 謝國樑指可惜：不知他們要宣布什麼

謝國樑首位女副發言人24歲鍾明上陣短影音結緣 曾任羅智強發言人

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

相關新聞

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調...

基隆油汙染...環境部懷疑廢油業者偷倒 基市府、檢方都未證實

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部今指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，但在該區查護的國光客運子公司盛星...

台東特教鑑定專職人員「掛零」？ 縣府澄清：2名專職人員實際上線

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法112年修法後，增置專職鑑評員額並提供合理待遇。但全國...

台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

經濟部、環境部今天上午9時30分共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，表示水質檢驗都符合標準，宣布11日上午8時恢復...

世界人權日噶瑪蘭族人再喊話 全族復名不要「一族兩制」

今天是世界人權日，復名已23年的噶瑪蘭族，連署向中央喊話，盡速修正「原住民身分法」，擺脫平地原住民及平埔原住民的「一族兩...

震傷脫榫、牆面龜裂 百年慶修院將啟動大修復盼明年底完工

百年歷史的花蓮吉安慶修院是全台保存最完整的日式寺院，28年前公告為縣定古蹟，去年強震造成布教所佛堂結構受損，花蓮縣文化局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。