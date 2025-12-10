台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

經濟部、環境部今天上午9時30分共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，表示水質檢驗都符合標準，宣布11日上午8時恢復抽水，市府表示，台水事先並未告知，市府是看直播才知道，同步轉達正在主持會議的市長謝國樑。

謝國樑今天上午9時30分在市府主持「基隆河水質巡檢機制研商會議」，參加者有環境部、經濟部水利署、自來水公司相關人員，謝國樑在會議中經由看直播的市府人員告知才知要復水。經濟部記者會後有傳送新聞稿給基隆市政府工務處，告知記者會內容及恢復抽水時間，之後沒有再另行通知。

因應明天恢復抽水，市府雖未被告知，但也樂觀其成，自來水公司將在八堵抽水站取水口、暖暖取水口、西勢水庫則每天巡檢2次；其他新山水庫、瑪陵坑溪、鹿寮溪、基隆河等4個水質水量保護區每周巡查1次。

市府工務處除原本每日上午會巡查河防構造物，並協助查看水面有無異常外，明起增加下午班次巡查，八堵橋上下游、暖江橋上下游及碇內大排水面是否異常列為重點巡查。警方也會協助加強碇內大排及各熱點巡邏是否有異常狀況。

市府說，基隆河八堵抽水站上游4家及下游14家計18家列管事業加強稽查。環境部建議聯合稽查小組提高水質稽查頻率，並對工廠或事業如有違反排放應加強查辦。

水公司則表示，八堵抽水站除現有自動監測儀器水面油膜監測儀等24小時監測，如有異常會發出警示通知操作人員應變處理。明天並將會勘研議增設新型「水中油監測儀」可行性，加強油汙把關。水公司也在興隆街增設自動監測儀器TOC（總有機碳）分析儀，並裝設連續式熱嗅設備以人工每2小時檢測一次。