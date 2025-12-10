聽新聞
世界人權日噶瑪蘭族人再喊話 全族復名不要「一族兩制」
今天是世界人權日，復名已23年的噶瑪蘭族，連署向中央喊話，盡速修正「原住民身分法」，擺脫平地原住民及平埔原住民的「一族兩制」，落實族群平等的基本人權。
噶瑪蘭族於2002年復名為第11族原住民，原居蘭陽平原，除部分移入花蓮平原西北部，多數移往花東縱谷及海岸線一帶，族群人數約1500多人，部分族人因當時未在公告期間內辦理族群登記，遲遲無法恢復原住民身分。
花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會表示，豐濱鄉新社村前村長李文盛就是一例。李文盛獲原民會頒發第一位噶瑪蘭族語老師證書，只因當初公告登記時間人在外島當兵而錯過，如今他的父親、兄長都有噶瑪蘭族身分，只有他80歲還是漢人。
基金會表示，2003年至今，族人多次向總統府、行政院、立法院、原民會陳情，希望修法恢復平地原住民身分，未獲正面積極答覆，噶瑪蘭族復名這23年，原民會對於如何補救沒有平地原住民身分的族人，沒有積極作為。
10月23日公布的「平埔原住民族群身分法」，將沒有平地原住民身分的族人歸為「平埔原住民」，不僅名稱不一樣，權利更是大不同，未被大多數族人認同，請主管單位積極提供協助、從寬認定。
「讓所有原住民都是原住民」花蓮噶瑪蘭族文化基金會表示，原住民族是族群主體意識的建構，也象徵自尊的重建及社會正當地位的追求，以及擺脫殖民統治的堅定意志，噶瑪蘭族全族復名就差最後一哩路，希望外界關心，也希望相關單位重視，早日恢復族人應有權益，不要一族兩制。
