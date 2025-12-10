快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

聽新聞
0:00 / 0:00

世界人權日噶瑪蘭族人再喊話 全族復名不要「一族兩制」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉新社噶瑪蘭族豐年祭。圖／花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會提供
花蓮縣豐濱鄉新社噶瑪蘭族豐年祭。圖／花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會提供

今天是世界人權日，復名已23年的噶瑪蘭族，連署向中央喊話，盡速修正「原住民身分法」，擺脫平地原住民及平埔原住民的「一族兩制」，落實族群平等的基本人權。

噶瑪蘭族於2002年復名為第11族原住民，原居蘭陽平原，除部分移入花蓮平原西北部，多數移往花東縱谷及海岸線一帶，族群人數約1500多人，部分族人因當時未在公告期間內辦理族群登記，遲遲無法恢復原住民身分。

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會表示，豐濱鄉新社村前村長李文盛就是一例。李文盛獲原民會頒發第一位噶瑪蘭族語老師證書，只因當初公告登記時間人在外島當兵而錯過，如今他的父親、兄長都有噶瑪蘭族身分，只有他80歲還是漢人。

基金會表示，2003年至今，族人多次向總統府、行政院、立法院、原民會陳情，希望修法恢復平地原住民身分，未獲正面積極答覆，噶瑪蘭族復名這23年，原民會對於如何補救沒有平地原住民身分的族人，沒有積極作為。

10月23日公布的「平埔原住民族群身分法」，將沒有平地原住民身分的族人歸為「平埔原住民」，不僅名稱不一樣，權利更是大不同，未被大多數族人認同，請主管單位積極提供協助、從寬認定。

「讓所有原住民都是原住民」花蓮噶瑪蘭族文化基金會表示，原住民族是族群主體意識的建構，也象徵自尊的重建及社會正當地位的追求，以及擺脫殖民統治的堅定意志，噶瑪蘭族全族復名就差最後一哩路，希望外界關心，也希望相關單位重視，早日恢復族人應有權益，不要一族兩制。

已80歲的花蓮豐濱新社村前村長李文盛已80歲，還未能如願登記為噶瑪蘭族平地原住民。圖／花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會提供
已80歲的花蓮豐濱新社村前村長李文盛已80歲，還未能如願登記為噶瑪蘭族平地原住民。圖／花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會提供

原住民族 噶瑪蘭 族人

延伸閱讀

補助缺口5億 鍾東錦承諾原民處預算加1千萬元、不會讓人沒工作

世界人權日 賴總統：堅持調查真相、保存記憶、恢復受難者清白與尊嚴

好想改日本名？日本殖民統治下那些失去名字的台灣人

陳義信跑遍原鄉送聖火 花蓮市長魏嘉彥號召為原住民傳統運動會加油

相關新聞

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調...

基隆油汙染...環境部懷疑廢油業者偷倒 基市府、檢方都未證實

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部今指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，但在該區查護的國光客運子公司盛星...

台東特教鑑定專職人員「掛零」？ 縣府澄清：2名專職人員實際上線

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法112年修法後，增置專職鑑評員額並提供合理待遇。但全國...

世界人權日噶瑪蘭族人再喊話 全族復名不要「一族兩制」

今天是世界人權日，復名已23年的噶瑪蘭族，連署向中央喊話，盡速修正「原住民身分法」，擺脫平地原住民及平埔原住民的「一族兩...

震傷脫榫、牆面龜裂 百年慶修院將啟動大修復盼明年底完工

百年歷史的花蓮吉安慶修院是全台保存最完整的日式寺院，28年前公告為縣定古蹟，去年強震造成布教所佛堂結構受損，花蓮縣文化局...

縣府不重編、議會不審 花蓮明年度總預算卡關僵局如何解

花蓮縣115年度總預算案持續卡關，最快也得明年初臨時會才能審，議會強調延續性政策不受影響，新增預算才需議會同意使用。若縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。