世界人權日噶瑪蘭族人再喊話 全族復名不要「一族兩制」

今天是世界人權日，復名已23年的噶瑪蘭族，連署向中央喊話，盡速修正「原住民身分法」，擺脫平地原住民及平埔原住民的「一族兩制」，落實族群平等的基本人權。

噶瑪蘭族於2002年復名為第11族原住民，原居蘭陽平原，除部分移入花蓮平原西北部，多數移往花東縱谷及海岸線一帶，族群人數約1500多人，部分族人因當時未在公告期間內辦理族群登記，遲遲無法恢復原住民身分。

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會表示，豐濱鄉新社村前村長李文盛就是一例。李文盛獲原民會頒發第一位噶瑪蘭族語老師證書，只因當初公告登記時間人在外島當兵而錯過，如今他的父親、兄長都有噶瑪蘭族身分，只有他80歲還是漢人。

基金會表示，2003年至今，族人多次向總統府、行政院、立法院、原民會陳情，希望修法恢復平地原住民身分，未獲正面積極答覆，噶瑪蘭族復名這23年，原民會對於如何補救沒有平地原住民身分的族人，沒有積極作為。

10月23日公布的「平埔原住民族群身分法」，將沒有平地原住民身分的族人歸為「平埔原住民」，不僅名稱不一樣，權利更是大不同，未被大多數族人認同，請主管單位積極提供協助、從寬認定。