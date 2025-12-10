快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆油汙染環境部指汙染源疑廢油業者，基市府及檢方都未證實。記者游明煌／攝影
基隆油汙染環境部指汙染源疑廢油業者，基市府及檢方都未證實。記者游明煌／攝影

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部今指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，但在該區查護的國光客運子公司盛星動力、正方倉儲兩家違工廠，雖都因排放廢水被裁罰，但不是元凶，元凶疑為廢油汙水收運清理的業者。

市府說，本案偵查中，涉及偵查不公開，待偵查結束後會對外說明。檢方表示「沒有說明」。

環境部指出，盛星動力已被開罰100萬元，正方倉儲被開罰60萬元，但兩家業者都不是此次汙染元凶，研判此次是是單次偷排行為，元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，檢調正在偵查中；據了解是廢油汙水收運清理的業者。

對於環境部的說法，市府回應說，因本案偵查中，涉及偵查不公開，待偵查結束後會對外說明。基隆地檢署則表示「沒有說明」。

相關新聞

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調...

基隆油汙染...環境部懷疑廢油業者偷倒 基市府、檢方都未證實

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部今指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，但在該區查護的國光客運子公司盛星...

