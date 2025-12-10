快訊

震傷脫榫、牆面龜裂 百年慶修院將啟動大修復盼明年底完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
慶修院管運執行長陳義正說，布教所佛堂牆面因地震出現裂痕。記者王思慧／攝影
慶修院管運執行長陳義正說，布教所佛堂牆面因地震出現裂痕。記者王思慧／攝影

百年歷史的花蓮吉安慶修院是全台保存最完整的日式寺院，28年前公告為縣定古蹟，去年強震造成布教所佛堂結構受損，花蓮縣文化局在獲得中央補助後，委託專業團隊調查文史與檢視園區設施現況，並擬定修復計畫，今天蒐集社區意見，期望共同啟動古蹟下一個百年。

吉安鄉於日據時期為官營移民村「吉野村」，1922年日本高野山派釋智猛法師設立「真言宗高野山派吉野布教所」，1926年興建本堂；二戰後國民政府接管台灣，布教所更名為「慶修院」。慶修院於1997年指定為縣定古蹟，之後展開古蹟修復與再利用工程，完工後由民間單位管理。

慶修院園區歷經去年403強震受損，文化局獲文化部文化資產局經費挹注後，啟動整體修復前置工作，委託范綱城建築師事務所調查建物狀況、園區使用情形與歷史，並於今天舉辦說明會。

慶修院管運執行長陳義正說明，地震後木造布教所因劇烈搖晃產生多處脫榫與木料破損，佛堂因前門梁柱脫榫，造成門框變形，木拉門無法關閉；入口柱子也移位，內部許多牆面龜裂剝落。經建築師及文資局會勘，雖無立即倒塌危險，但需完整修復，將施工補強，仍持續開放園區。

陳義正說，原訂修復期間閉園施工，但考量震後花蓮觀光景點減少，慶修院又是主要景區之一，研議採「邊修繕、邊開放」模式，整理仍需綜合評估，若工程順利發包，預計最快明年底完成。

文化局表示，說明會不僅梳理慶修院與吉安的歷史連結，也邀請居民討論未來定位，將以「文化保存與地方共榮」為目標，結合展覽、導覽、典藏展示與在地觀光特色，讓這座百年古蹟成為連結社區與旅人的文化交流平台，為花蓮文化再生寫下新篇章。

慶修院管運執行長陳義正指出，去年403地震後，木造布教所佛堂因為前門梁柱脫榫，造成門框變形，木拉門無法關閉。記者王思慧／攝影
慶修院管運執行長陳義正指出，去年403地震後，木造布教所佛堂因為前門梁柱脫榫，造成門框變形，木拉門無法關閉。記者王思慧／攝影
慶修院管運執行長陳義正說，布教所佛堂牆面因地震剝落。記者王思慧／攝影
慶修院管運執行長陳義正說，布教所佛堂牆面因地震剝落。記者王思慧／攝影
百年歷史的花蓮吉安慶修院是全台保存最完整的日式寺院，受403地震影響，將啟動全面整修。記者王思慧／攝影
百年歷史的花蓮吉安慶修院是全台保存最完整的日式寺院，受403地震影響，將啟動全面整修。記者王思慧／攝影
花蓮吉安慶修院有百年歷史，28年前公告為縣定古蹟。記者王思慧／攝影
花蓮吉安慶修院有百年歷史，28年前公告為縣定古蹟。記者王思慧／攝影
慶修院布教所佛堂牆面受地震影響整片剝落，因被大鼓擋住才未掉下來。記者王思慧／攝影
慶修院布教所佛堂牆面受地震影響整片剝落，因被大鼓擋住才未掉下來。記者王思慧／攝影

