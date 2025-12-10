百年古蹟歷經地震等災害受損 吉安慶修院擬整修

快訊

中央社／ 花蓮縣10日電

日治時期移民在花蓮的信仰中心慶修院歷經地震等災害，文化局爭取中央經費擬整修；考量觀光需求，採邊修繕邊開放方式，以文化保存與地方共榮為目標，讓百年古蹟發揮文資價值。

花蓮縣文化局今天舉辦「縣定古蹟吉安慶修院」保存緊急搶修計畫-修復及再利用計畫成果社區說明會。

位於吉安鄉的慶修院，原為「真言宗高野山派吉野布教所」。當時由日本高野山回應吉野村信眾請託，派遣法師前來設立。象徵日本真言宗在花蓮傳播的起點，也見證日本移民村「吉野村」的宗教與文化生活。吉野村是台灣日治時期的第一個官營的日本移民村，在現在的吉安鄉。

慶修院的建立，與日本政府在殖民時期推動的「移民政策」與「宗教教化」密切相關。寺院成為移民社會的精神中心，反映官方藉由宗教組織鞏固社群、安撫人心、建立信仰生活的歷史背景。

花蓮縣政府在1997年4月1日公告指定慶修院為縣定古蹟，慶修院不僅是花蓮地區保存最完善的日式宗教建築，更是研究日治時期移民聚落與宗教活動的重要見證。

經營團隊執行長陳義正接受媒體聯訪表示，團隊從2013年經營至今，去年遭逢0403地震後，花蓮整個觀光產業受到嚴重衝擊，之後還有颱風等影響，院內建築物經專家勘察沒有立即崩塌的危險性，所以簡單補強後持續對外開放。

他說，花蓮地區的觀光客目前約為地震前的1到2成，慶修院幾乎是來花蓮旅遊的第一站，原本計畫封園修繕，考量觀光的需求，採邊修繕邊開放的方式，打算用透明的壓克力板當工區圍籬。

修繕的建築師團隊指出，受損部分包括本堂屋瓦損壞、漏水、梁柱移位、軸組損壞、牆體剝落，除本堂修繕外，還將改善外部動線、步道石材鋪面重整、新設置候車亭等。

花蓮縣文化局說明，距離上階段大規模修復工程已逾20餘年。隨著時代與法令變化，文化局委託范綱城建築師事務所團隊藉由此次地震修復契機，再進一步深入辦理文史調查與檢視建物及園區設施使用狀態，針對文化資產保存及再利用的需要，擬定修復計畫，總經費約新台幣1200萬元。

文化局表示，整修古蹟及園區設施，希望在維持歷史風貌的同時，也能提供更安全、機能健全、環境舒適的文化體驗場域。慶修院將以「文化保存與地方共榮」為目標，結合花蓮在地觀光與人文特色，透過展覽、導覽與典藏展示，呈現多元文化交會下的歷史風貌。

