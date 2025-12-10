宜蘭打造紅柴林溫泉公園 估115年10月開工

快訊

中央社／ 宜蘭10日電

宜蘭縣政府啟動三星鄉「紅柴林溫泉公園第1期工程」計畫，規劃建設旅遊服務中心、溫泉池、淋浴設施等，預估明年6月完成設計，8月發包，10月開工，打造宜蘭觀光新亮點。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天率領縣府團隊前往三星紅柴林基地，向鄉親說明紅柴林溫泉公園建設計畫內容，盼透過計畫建設，提供遊客旅遊新景點選擇，打造三星鄉成為宜蘭溫泉縣藍圖的重要拼圖，成為宜蘭縣觀光新亮點。

縣府工商旅遊處表示，科技部於民國103年至106年間，辦理「台灣北部深層地熱鑽井計畫」，於三星鄉紅柴林地區展開1號井及2號井鑽探計畫，經協調地熱2號井交由縣府辦理。

工旅處指出，紅柴林地區屬蘭陽溪沿岸地熱潛能區，地熱溫泉具觀光開發價值，縣府規劃將2號井地熱資源有效利用，布設管線引取水源打造紅柴林溫泉公園，預計明年至116年先推動第1期工程計畫，並分年編列新台幣9200萬元預算。

工旅處表示，第1期工程規模約8600萬元，將同步向中央爭取補助，計畫內容包含設置旅遊服務中心、溫泉池（穿著泳衣）、淋浴設施、植栽景觀、鋪面整地、相關基礎設施及停車場等。

