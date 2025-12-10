台東特教鑑定專職人員「掛零」？ 縣府澄清：2名專職人員實際上線

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法112年修法後，增置專職鑑評員額並提供合理待遇。但全國教師工會總聯合會調查，台東縣專職評鑑人員數「掛零」。縣府今嚴正澄清，強調報導係資訊解讀落差。縣府指出，早已依教育部規定聘任2名正式教師擔任專職鑑定評估人力，並非外界所稱「掛零」，相關人力與經費皆依規到位，持續支援特教資源運作。

縣府說明，2名專職人員主要負責例行鑑定與緊急、突發案件，並透過「校內教師辦理定期鑑定、專職人員支援緊急個案」的分工機制，讓鑑定作業更具效率與專業性。同時採取工作減量與案量控管措施，每位校內特教教師每學年接案原則不超過5案，遠低於法規規定的10案上限；超量、複雜或非梯次期間的緊急案件則由專職人員承接，確保教師能專注教學。

另在實質支持方面，縣府提供每案1100元的報告撰寫費、每次400元跨校鑑定與交通補助，並額外給予每天50元雜費補助。鑑定作業安排上，教師優先派案至鄰近學校，有效縮短交通往返時間，減輕行政負擔。

縣府強調，未來將持續精進鑑定與評估環境，密切關注身心障礙學生人數變化，配合中央政策爭取增列編制內專職人力。透過持續優化行政流程與分流機制，致力提升鑑定服務品質，打造更專業、友善的特教支持環境，保障教師教學權益與學生受教權。