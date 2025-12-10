打通宜蘭市東區交通任督二脈 3.8億都市計畫第11號計畫道路今動土

地方引頸期盼的宜蘭市都市計畫第11號道路今天舉辦動土典禮，這條位於東區的計畫道路雖只有430公尺，但地價昂貴，光徵收土地就將近3億元，市公所爭取3.8億元補助拓寬為20公尺，預計明年10月完工，道路的南北兩頭分別連接東港路二段及校舍路，往西至市中心，往東通往台9線、國5，非常重要的交通幹道。

市公所表示，11號道路位於密集住宅區，周邊鄰近宜蘭火車站、宜蘭轉運站、陽明交通大學附設醫院、員山榮民醫院等重大設施，及黎明國小及宜蘭高商等學校，平日上下課尖峰時段車流量高，假日因轉運站的來往人車，頻繁造成周邊路口交通瓶頸，為了東區發展，市長陳美玲一上任就開始爭取闢建11號道路。

兩年多前，陳美玲帶領公所團隊邀集地方人士前往立法院，拜會前院長游錫堃，立院連繫相關立委，當時有前立委陳歐珀及游毓蘭到場關心鄉親訴求，陳琬惠派代表出席，游錫堃指示內政部全力協助，讓11號道路早日動工。

市公所以生活圈道路交通系統建設計畫爭取補助總經費3億8369萬元，其中工程經費9000萬元，用地費約為2億9369萬元；各單位分別是中央挹注2億2830萬元補助款，縣政府補助4000萬元，公所自籌1億1539萬元。

道路工期300日曆天，預計明年1月開工、10月完工，配置雙向各2車道、人行道、排水溝等設施。

市公所表示，11號道路完工後，將與健康休閒專用區範圍10號道路形成區域路網，提供計畫區及周邊社區聯外更加便捷的替代路徑，有助於分散東港路及校舍路車流，紓解周邊交通壅塞問題，有效引導車流、人流，供給用路人安全、暢順與便捷的行車環境，擴大交通乘載能量。