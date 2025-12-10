基隆用水改善計畫 台水擬11.7億元延管工程擴大自翡翠水庫引水

基隆河油汙染事件引發新北市汐止區自來水水源的討論，台水公司董事長李嘉榮表示，已規劃投入11.7億元，以4年時間建置汐止到基隆聯通管，擴大從台北市自來水處管轄的翡翠水庫引水，最大可支援至13萬噸，但工程須配合基隆捷運施工。

基隆市及新北市汐止區自來水遭汙油汙染，引發民眾對自來水水源安全疑慮，尤其同在雙北區域，但卻無法使用到水質較好的翡翠水庫水源，民代爭取基隆及汐止供水系統與翡翠水庫串接。

李嘉榮表示，基隆河油汙事件後，台水擬定中長期供水改善計畫，讓汐止區及基隆市的自來水源也能從北水處的翡翠水庫引入。目前汐止供水區域一天可取得北水處8.5萬噸的支援，現在規畫六堵、八堵延管，此計畫將配合基隆捷運施工進行。

台水預估經費11.7億元，工程時間4年，李嘉榮說，未來管線做好後，即可擴大從北水處引水，可從現在支援汐止的8.5萬噸擴大至13萬噸，13萬噸中的2.5萬噸可進供基隆市區。