基隆用水改善計畫 台水擬11.7億元延管工程擴大自翡翠水庫引水

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
北水處的翡翠水庫水質佳。圖／翡管局提供
北水處的翡翠水庫水質佳。圖／翡管局提供

基隆河油汙染事件引發新北市汐止區自來水水源的討論，台水公司董事長李嘉榮表示，已規劃投入11.7億元，以4年時間建置汐止到基隆聯通管，擴大從台北市自來水處管轄的翡翠水庫引水，最大可支援至13萬噸，但工程須配合基隆捷運施工

基隆市及新北市汐止區自來水遭汙油汙染，引發民眾對自來水水源安全疑慮，尤其同在雙北區域，但卻無法使用到水質較好的翡翠水庫水源，民代爭取基隆及汐止供水系統與翡翠水庫串接。

李嘉榮表示，基隆河油汙事件後，台水擬定中長期供水改善計畫，讓汐止區及基隆市的自來水源也能從北水處的翡翠水庫引入。目前汐止供水區域一天可取得北水處8.5萬噸的支援，現在規畫六堵、八堵延管，此計畫將配合基隆捷運施工進行。

台水預估經費11.7億元，工程時間4年，李嘉榮說，未來管線做好後，即可擴大從北水處引水，可從現在支援汐止的8.5萬噸擴大至13萬噸，13萬噸中的2.5萬噸可進供基隆市區。

延伸閱讀

基隆河水質符合標準 台水啟動復抽恢復供水並將向污染人求償

台水宣布明天八堵抽水站恢復抽水 檢驗結果都符合供水標準

基隆自來水油汙事件 台水減免用戶半個月水費

台水：11日恢復基隆河抽水 補償18萬用戶水費減半、洗水塔

相關新聞

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調...

花蓮總預算再卡關！藍營批少數議員「吃案」送懲處 議長：沒黑箱

花蓮縣議會今天召開臨時會程序會討論明年度總預算案，最終未排入議程。國民黨團旁聽未獲發言機會，會後批評少數議員壟斷程序、架...

台水宣布明天八堵抽水站恢復抽水 檢驗結果都符合供水標準

基隆自來水上月油汙染事件影響基隆、汐止十多萬用水戶，台水公司今天發出新聞稿表示，經多日觀察並未檢出油味與汙染物，經第三方...

基隆自來水油汙事件 台水減免用戶半個月水費

基隆自來水11月27日發生油汙事件，經濟部、環境部上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水董事長李嘉榮表示，第...

台水：11日恢復基隆河抽水 補償18萬用戶水費減半、洗水塔

基隆河八堵抽水站出現油污事件清理已告一段落，台水公司10日表示，水質檢測結果一切正常，也經第三方公正單位確認水質無虞，將...

