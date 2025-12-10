聽新聞
花蓮總預算再卡關！藍營批少數議員「吃案」送懲處 議長：沒黑箱
花蓮縣議會今天召開臨時會程序會討論明年度總預算案，最終未排入議程。國民黨團旁聽未獲發言機會，會後批評少數議員壟斷程序、架空議會，縣預算案被「黑箱封存」，黨團嚴厲譴責並研議將違規議員，包含議長在內送紀律委員會懲處。
議長張峻說，所有的議程都是公開，也有直播，沒有黑箱問題。縣議會並非退回，而是請縣府重新檢討，在項目裡面調整，增列災區重建經費鄉鎮市統籌分配稅款，並沒有要求增加。
國民黨團12位議員會後召開記者會，黨團書記長吳建志說，程序委員會的職責是審議議程、協調程序、排定案序，「只有排案權，沒有吃案權」，少數幾席委員卻越權將總預算案攔截在程序委員會，不排不審，是架空議會、阻止全體議員行程審查權，程序委員沒有那麼大的權力。
副議長徐雪玉說，針對堰塞湖災後重建，中央已通過300億元特別條例，其中30億元沒有指定用途，可由縣府到光復、鳳林、萬榮災區辦座談會，由災民提出需求，讓30億元用在所有災民身上，才是解決辦法。
縣議員林玉芬說，中央重建委員會才開過兩次會議，很多細項尚未決定，縣府若提出重建預算，會不會重複是一個問題，且總預算各局處是5到7月編，主計7到9月審，重編茲事體大。
她表示，各鄉鎮計畫型補助增裕財源有5億元，有需要可辦追加，縣府也可從各鄉鎮業務費調整，中央賑災基金會也還有13億元善款。
花蓮縣議會程序委員會共9名議員，縣議會10月開定期會時，程序委員會決議請縣府重編預算案，因縣府未重編，今天臨時會仍未排入議程，花蓮明年度401億元的總預算案持續「卡關」。
