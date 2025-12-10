基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調正在偵查中；據了解是廢油污水收運清理的業者，其客戶來源可能是基隆港的船舶。

基隆河11月27日發生油汙汙染事件，影響到新北汐止、基隆兩地2周的自來水供應。經濟部、環境部10日召開記者會，說明「基隆水質及因應措施」。

根據環境部調查此次基隆河汙染事件，汙染物從明確是從源遠路102巷口排出，目前在該區查護國光客運子公司盛星動力，以及正方倉儲兩家違工廠，盛星動力已被開罰100萬元，正方倉儲被開罰60萬元，但兩家業者都不是此次汙染元凶。

環保署水保司長王嶽斌表示，這兩家公司並非本次大規模汙染的元凶，懷疑另有其他汙染來源， 可能是單次偷排行為，目前相關事證已搜集得差不多了，並已啟動環檢警平台進行偵辦。

環境部次長葉俊宏葉俊宏表示，每種油都有不同特性，根據汙染事件發現後第一時間的採樣，分析油汙特性與這兩家排出的油汙不同，因此可認定有其他汙染來源，環境部因此鎖定同區域內另外的廠商進行搜證，「目前已經確認了、已經掌握了」。

環境部也認為此次油汙染屬於一次性偷排，因汙染物僅在11月27日當天大量出現，之後未再持續排出，若是固定排放源，汙染應會持續存在。

水質水量保護區、飲用水水源水質保護區內，都不能有工業區開發、設立汙染性工廠及排放廢水，後續是否會要求拆除？葉俊宏表示，根據自來水法定，自來水保護區不能有污染工廠，環境部會配合經濟部清查是否有污染性工廠在區域內，不排除當初申請工廠登記時不是這一類的工廠，但現在清查出來確實屬於汙染性工廠，若是如此，將註銷其工廠登記，或是廢除其相關環保許可等。

環境部提出後續計畫，將督導基隆市政府成立跨局處的聯合稽查小組，清查水源保護區內是否存在不應存在的汙染性工廠；清查工廠登記的合法性，有許多工廠雖然登記合法，但實際經營內容非法，調查若屬於汙染性工廠將註銷其工廠登記、廢除環保許可，勒令停工停業；將補助基隆市增加監測設備及稽查人力；基隆河水源復抽後，國家環境研究院將負責檢驗基隆市環保局無法檢測的高階項目。