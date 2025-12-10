基隆河水質符合標準 台水啟動復抽恢復供水並將向污染人求償

自11月27日基隆河上游發生疑似油污事件，台水公司第一時間啟動緊急應變，立即停止取水並切換新山水庫及備援水源供應，同步完成設備清洗、管網排水及加密監測作業，此次事件台水同為受害者，事發後全力動員緊急應變作為及協助用戶排水及清洗水塔，以確保民生用水安全。

為復抽基隆河，台水公司每日針對原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。因此訂於明（11）日啟動八堵抽水站復抽，恢復正常供水運作，以維持基隆地區整體供水穩定。

為加強原水監測及供水調配，台水已於八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備，包括油膜偵測、TOC分析、水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性（養魚）監測箱，以及濁度、導電度、pH值與藻類等即時監測系統，形成24小時立體警戒網，全面掌握水質變化。同時，於東勢坑溪緊急增設40HP抽水機2套，每套供水量10,000 CMD。首套機組已於12月6日下午14:30 啟用，第2套已於12月9日完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

針對此次事件造成民眾不便，經報請經濟部同意，台水將主動辦理新山淨水場供水區及汐止地區受影響用戶之「半個月水費減免」，用戶無須申請即可自動扣減。另已成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆及汐止提供單一窗口服務，協助補償、水質諮詢、水塔清洗說明及減免查詢。

在污染溯源方面，台水正與環保機關及檢調持續合作，相關事證已送辦，後續將依法向污染行為人求償，以維護公共利益。此外，台水也加速推動淡水備援管線及配水池等韌性工程，提升北北基地區跨區調度能力，確保水源異常時仍可即時切換供應，維持都會區用水穩定。