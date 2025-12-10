台水宣布明天八堵抽水站恢復抽水 檢驗結果都符合供水標準

基隆自來水上月油汙染事件影響基隆、汐止十多萬用水戶，台水公司今天發出新聞稿表示，經多日觀察並未檢出油味與汙染物，經第三方公正單位複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合供水標準」，11日啟動八堵抽水站復抽，恢復正常供水運作，維持基隆地區整體供水穩定。

台水一區處表示，為復抽基隆河，台水公司每日針對原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，經多日觀察並未檢出油味與汙染物，並經第三方公正單位複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。

台水表示，為加強原水監測及供水調配，已於八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備，包括油膜偵測、TOC分析、水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性（養魚）監測箱，以及濁度、導電度、pH值與藻類等即時監測系統，形成24小時立體警戒網，全面掌握水質變化。

台水指出，在東勢坑溪緊急增設2套40HP抽水機，每套供水量1萬CMD。首套機組6日已啟用，第2套昨完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

在追查汙染源方面，台水說，正與環保機關及檢調持續合作，如果查獲汙染行為人將求償，此外，台水也加速推動淡水備援管線及配水池等韌性工程，提升北北基地區跨區調度能力，確保水源異常時仍可即時切換供應，維持都會區用水穩定。