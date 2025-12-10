快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

聽新聞
0:00 / 0:00

台水：11日恢復基隆河抽水 補償18萬用戶水費減半、洗水塔

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部、環境部10日召開記者會說明基隆水質及因應措施。記者陳儷方／攝影
經濟部、環境部10日召開記者會說明基隆水質及因應措施。記者陳儷方／攝影

基隆河八堵抽水站出現油污事件清理已告一段落，台水公司10日表示，水質檢測結果一切正常，也經第三方公正單位確認水質無虞，將自11日上午8時恢復基隆河水源取水，晚上停抽，再視情況逐步延長每日抽水時間。

同時，台水估受影響戶數18萬戶，水費減免半個月，明年2、3月帳單主動扣抵，用戶不必申請，也提供用戶清洗水塔補助。水費減半部分，台水公司損失至少2千多萬元，補助清洗水塔及協助清理水塔的負擔，台水公司目前尚無法計算。台水公司董事長李嘉榮表示，等檢調確定此次油汙汙染元凶，台水公司就會循法律途徑求償。

11月27日清晨基隆河八堵抽水站出現不明油汙，台水公司暫停自基隆水取水，影響基隆及新北市汐止地區用水，環境部督導協作基隆市環保局、新北市環保局、台水司展開汙染源追查，目前已鎖定可疑對象，評估應是單一事件。

李嘉榮指出，事件發生於11月27日上午6時多，八堵抽水站發現水面有油花後，立即關閉水源並改由新山水庫供水，但受汙染的自來水已進入管網，台水公司隨即啟動淨水廠清洗作業，並在基隆市及汐止區進行管網排水，同時提供水車服務。

李嘉榮表示，近日派遣機動水質檢驗車進行密集採樣檢測，包括八堵抽水站、新山淨水廠及配水管網，檢測項目涵蓋臭度、冷熱嗅及揮發性有機物，截至12月2日，共檢測了41所學校（82件採樣）、淨水廠及抽水站（144件）以及供水範圍配水（165件），所有水質檢測結果均正常，並經中原大學第三方公證單位驗證。目前供水已恢復正常，民眾反映已無異味。

台水指出，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞，因此決定自12月11日啟動八堵抽水站復抽。復抽分兩階段進行，11日上午8點復抽，白天抽水，晚上暫停抽水，觀察兩天都沒問題後，再逐步恢復至全日抽水。

李嘉榮表示，此次事件台水公司也是受害者，但仍向用戶致歉，此次事件評估約有18萬戶受影響，台水將減免用戶半個月水費，初估損失約2000多萬元，將於明年2、3月直接從水單扣除，用戶無需申請。

此外，用戶若有水塔清洗需求，憑單據可申請補助，或由台水公司協助清洗，台水公司已在汐止及基隆服務所成立「馬上辦中心」，提供水質諮詢、用水設備清洗及水質檢測服務，清洗費用及水費減免款項預計申請後2周內撥款。

台水

延伸閱讀

淡水停水 榮工：圖無水管 台水：圖資正確

影／取代人力膠筏！台水第1艘智能採樣船 今啟航進駐南投鳥嘴潭

28校水塔水質檢驗合格 基市全面補助學校換濾心

源遠路大排泡沫 台水最快9日抽基隆河原水

相關新聞

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調...

台水宣布明天八堵抽水站恢復抽水 檢驗結果都符合供水標準

基隆自來水上月油汙染事件影響基隆、汐止十多萬用水戶，台水公司今天發出新聞稿表示，經多日觀察並未檢出油味與汙染物，經第三方...

影／油汙染中央記者會未邀基隆 謝國樑指可惜：不知他們要宣布什麼

針對基隆自來水上月油汙染事件影響基隆、汐止十多萬用水戶，經濟部、環境部今天上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，...

花蓮總預算再卡關！藍營批少數議員「吃案」送懲處 議長：沒黑箱

花蓮縣議會今天召開臨時會程序會討論明年度總預算案，最終未排入議程。國民黨團旁聽未獲發言機會，會後批評少數議員壟斷程序、架...

基隆自來水油汙事件 台水減免用戶半個月水費

基隆自來水11月27日發生油汙事件，經濟部、環境部上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水董事長李嘉榮表示，第...

台水：11日恢復基隆河抽水 補償18萬用戶水費減半、洗水塔

基隆河八堵抽水站出現油污事件清理已告一段落，台水公司10日表示，水質檢測結果一切正常，也經第三方公正單位確認水質無虞，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。